Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista Alfredo Pedullà, la Juventus nel mercato di gennaio dovrebbe cedere Manuel Locatelli per puntare forte su un centrocampista che abbia le doti da playmaker.

Il giornalista Alfredo Pedullà ha registrato un video sul proprio canale Youtube e parlando delle strategie che dovrebbe attuare la Juventus nel mercato invernale ha detto: "Il tema è cosa fare e cosa non fare a gennaio, o meglio come rinforzarsi o come prendere giocatori tanto per fare.

La Juventus se deve mettere a segno un colpo mi auguro non faccia il prestito dell'ultimo giorno di gennaio. Quindi se crede in Spalletti si metta a sua disposizione e faccia un ulteriore sacrificio, eventualmente coadiuvato da un sacrificio della propria rosa. Io ad esempio cederei Locatelli se si avvertisse la necessità di prendere un calciatore con caratteristiche diverse e andrei su un regista. Inoltre tenterei di rimediare agli errori commessi in estate e con questo mi riferisco a Joao Mario: il portoghese non è un cattivo elemento ma rimane un po' uno stoccafisso nella rosa piemontese. Quindi fossi in Comolli punterei forte su un play e al limite un terzino destro e mi fermerei. Perché in difesa torneranno Bremer e Cabal.

Inoltre lascerei da parte un attimo gli algoritmi, perché per quelli serve tempo mentre a gennaio le cose si faranno calde in fretta".

Pedullà ha proseguito: "Un'altra cosa da evitare per la Juventus è quella di inseguire chimere magari provenienti dall'Arabia Saudita. Non andrei dietro a gente che si è proposta, come Miralem Pjanic: il bosniaco è stato un signor giocatore ma di una formazione bianconera che fu qualche anno fa. Ok non ha scelto di andare in Qatar o in posti simili ma credo che non sia semplice riambientarsi nel calcio Italiano dopo che ne sei uscito per tanto tempo. Per questo motivo penso sia stato giusto non andare dietro neanche a Franck Kessié, che rischiava di fare la fine di Pioli, ovvero tornare a giocare ma con la pancia piena.

Brozovic, anche lui accostato recentemente alla Juve, io personalmente non lo riporterei in Italia. Il croato ha fatto la sua storia nel calcio e di Modric, vorrei ricordare, nel mondo ce ne sta soltanto uno".

Juve, Lobotka il nome più suggestivo come regista

Seguendo le parole di Pedullà, la Juventus dovrebbe quindi puntare tutto su un regista da prendere a gennaio. Alcuni nomi sono cominciati a circolare e tra i più suggestivi, si può annoverare quello di Slovan Lobotka. Il playmaker del Napoli non sarebbe più soddisfatto dei metodi di lavoro di Antonio Conte e avrebbe manifestato la propria volontà di lasciare il club partenopeo. Un'occasione ghiotta per la Juve ma sicuramente non facile da cogliere, vista la rivalità fra le due società.