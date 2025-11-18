Secondo quanto riferito a Tuttosport dal direttore sportivo Pierpaolo Marino, la Juventus non potrà puntare a vincere trofei in questa stagione in quanto la rosa dei bianconeri sarebbe totalmente priva di campioni.

Juventus, Marino: 'Questa squadra non può vincere, parliamo di una rosa priva di campioni'

Il direttore sportivo Pierpaolo Marino è stato intervistato nelle scorse ore ai microfoni di Tuttosport e parlando della Juventus ha detto in maniera categorica: "Parliamo di una squadra senza campioni. Questa rosa non può vincere. E sul mercato si poteva costruire meglio.

Non è solo quest’estate il problema, da tempo ci sono lacune: penso al reparto offensivo".

Marino ha evidenziato come, a suo giudizio, la Juventus presenti margini di crescita in ogni settore del campo. Secondo la sua analisi, un profilo come quello di Kolo Muani però avrebbe potuto fornire un contributo significativo ai bianconeri.

Il ds ha inoltre riflettuto su come la società possa soddisfare le esigenze tecniche di Luciano Spalletti in sede di mercato: in linea teorica, sarebbe necessario inserire un leader per reparto, compreso il fronte offensivo. A suo avviso, puntare esclusivamente sul rilancio di Vlahovic rappresenterebbe una strategia poco funzionale, poiché il percorso dell’attaccante a Torino sembra ormai giunto al termine, al di là delle dichiarazioni di rito.

Ha ricordato che gennaio è un periodo complesso per individuare profili di alto livello, ma ha sottolineato come la Juventus parta da una condizione diversa rispetto alle altre grandi rivali, osservando, ad esempio, che l’Inter può permettersi alternative di valore come Bonny ed Esposito. Marino ha poi rimarcato che Spalletti, nella sua carriera, non ha mai preteso un ruolo da manager all’inglese: il tecnico si è sempre distinto per un approccio aziendalista, privo della volontà di controllare direttamente le strategie di mercato, a differenza di altri colleghi più accentratori.

Quanto ai possibili innesti, Marino ha spiegato che ogni calciatore in grado di elevare immediatamente il livello della squadra rischierebbe di scontrarsi con l’attuale politica societaria, orientata all’autosufficienza economica e dunque distante dall’idea di investire 60 o 70 milioni per un singolo giocatore.

Ha riconosciuto che un profilo alla Osimhen potrebbe chiaramente risolvere numerose criticità. Tuttavia, viste le difficoltà del mercato invernale, Marino si è mostrato convinto che l’allenatore saprà comunque trarre il massimo dal gruppo attuale, intraprendendo il percorso più complesso: quello della rivalutazione complessiva della rosa.

Juve, ancora tutto è possibile

Al netto delle parole spese da Marino si può constare come la Juventus, almeno attualmente, sia ancora potenzialmente in corsa per tutto. Nonostante una prima fase di stagione a dir poco complessa, i bianconeri si trovano infatti a 5 lunghezze dalla vetta del campionato occupata da Roma e Inter e a 1 punto dal ventiquattresimo posto in Champions league, l'ultimo valido per qualificarsi al turno successivo.