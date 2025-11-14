Nelle scorse ore l'ex calciatore Fabrizio Ravanelli ha rilasciato un'intervista esclusiva al giornalista Claudio Zuliani nella quale parla della Juventus e delle ambizioni del club bianconero. Stando alle parole di "Penna bianca", la vecchia signora dovrà combattere per vincere lo scudetto fino all'ultima giornata.

Juve, Ravanelli: 'Questa squadra ha l'obbligo di pensare alla vittoria dello scudetto'

L'ex calciatore della Juventus Fabrizio Ravanelli è stato intervistato su Youtube dal giornalista Claudio Zuliani e parlando della vecchia signora ha detto: "Se uno pensa alla storia del club, alla famiglia che lo guida, al tecnico di spessore quale Spalletti e ai giocatori che ha in rosa, credo che la squadra sia obbligata a pensare di vincere lo scudetto.

Poi se ci si riuscirà bene, altrimenti pazienza ma l'importante sarà averci provato fino all'ultima giornata. Ovviamente anche la società dovrà fare la sua parte, perché il mercato aprirà a gennaio e sarà compito di Comolli ascoltare Spalletti e capire quale intervento fare e dove eseguirlo. Pjanic? Non lo riprenderei assolutamente. Non me ne voglia il calciatore, perché è stato un grandissimo, ma ha già abbandonato la Juventus e oggi credo abbia una condizione fisica non adeguata al compito. La squadra bianconera deve mettere dentro giocatori che facciano sin da subito la differenza e quindi con tutto il rispetto per Pjanic penso ci siano in giro elementi più pronti per la causa bianconera".

Ancora sulla nuova Juve di Spalletti, Ravanelli ha detto: "Sono convinto che possa fare davvero bene e lo dico nonostante la gara pareggiata col Torino. I bianconeri nel derby hanno avuto sicuramente qualche momento di flessione ma nella ripresa ho visto una squadra che spingeva con convinzione e che avrebbe meritato la vittoria. Sono fiducioso che con il tecnico da Certaldo ci potremmo togliere grandi soddisfazioni, sia nel presente che nel futuro. Contro i granata è mancato il carattere che avevamo noi? Penso che i tempi siano cambiati, ormai i derby non si sentono più come quelli di una volta. Non voglio dire che i giocatori siano entrati in campo come se fosse una partita normale ma poco ci manca".

Infine l'ex calciatore ha sottolineato: "Credo che se la Juventus avrà la forza di prendere un calciatore nel mercato di gennaio, magari a centrocampo, allora potrà dire la sua fino al termine della stagione in corso. Certo è, che i calciatori fino a quando non aprirà la sessione di riparazione invernale, dovranno essere bravi a non perdere ulteriore terreno rispetto alla prima in classifica".

Juve, i tifosi rispondono a Ravanelli: 'A questa squadra serve un regista, no un mediano'

Le parole di Ravanelli hanno acceso la discussione sul web: "La Juventus non ha bisogno di un mediano, ma ha bisogno di un regista. Mediani di rottura ne abbiamo fin troppi" puntualizza un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge sul mercato: "Io azzarderei a prendere Bernabé del Parma, tanta qualità".