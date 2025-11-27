Nelle scorse ore il giornalista Fabio Ravezzani è stato ospite nella trasmissione web Juventibus e parlando di Luciano Spalletti, ha rivelato di avere qualche dubbio sullo sposalizio fra il tecnico toscano e la formazione bianconera.

Ravezzani: 'Ero convinto che Spalletti fosse la scelta migliore, ora comincio ad avere dei dubbi'

"Ero convinto che Spalletti fosse la scelta migliore per la Juventus, ora ho dei dubbi", questo è uno dei passaggi chiave dell'ultima intervista rilasciata da Fabio Ravezzani ai microfoni di Juventibus. Il giornalista ha proseguito: "Non ho capito se il tecnico toscano sia rimasto quello pre-Nazionale o quello post panchina dell'Italia.

L'ho visto intimidito in alcuni frangenti e non ho capito la scelta di restare con lo stesso assetto tattico, la scelta di schierare contro il Bodo Glimt nel primo tempo una squadra fatta di seconde linee e non ho capito alcuni ragionamenti da lui fatti nel post-partita. Uno su tutti quello in cui Spalletti ha riferito di aver visto i calciatori più alleggeriti grazie ai tre punti col Bodo dopo un periodo in cui nello spogliatoio c'era pesantezza. Eppure, uno dei primi compiti di un allenatore è quello di portare aria nuova in una squadra, indipendentemente dal risultato. Questo mi ha un pochettino preoccupato, ma ovviamente gli do tempo".

Ancora su Spalletti: "Non mi è piaciuto vedere contro il Bodo Glimt una squadra incapace di reagire rispetto a quello che gli succedeva attorno.

Mi aspettavo anche una scarica nervosa un po' più evidente da parte del tecnico al quale, ripeto, bisogna concedere anche qualche settimana. Certo è che se avesse perso in Norvegia sarebbe stato giustamente attaccato dai media".

Ravezzani ha concluso parlando di Comolli: "La sua fiducia totale nell'algoritmo mi fa un po' sorridere, perché ad esempio vedo che a Liverpool il tecnico che hanno scelto con i dati lo stanno per cacciare. Detto ciò, quel che non mi è piaciuto dell'amministratore delegato bianconero è una certa arroganza mostrata, tipica del popolo francese e una serie di uscite un po' a effetto. Credo che arrivare in un altro paese e sostanzialmente far capire che vuoi spiegare agli altri come funziona il calcio è piuttosto pericoloso, soprattutto se alle spalle non hai un background vincente.

Sarebbe ingiusto giudicarlo per quanto fatto finora, però se proprio dovessimo io almeno lo boccerei. Perché il mercato non è stato fatto bene e ha sbagliato prima a confermare e poi a mandare via un allenatore".

Spalletti, un percorso che ora deve prendere una via precisa

Luciano Spalletti è arrivato alla Juventus da circa un mese e le soste delle nazionali non hanno aiutato il tecnico toscano a lavorare con il gruppo.

In ogni caso, da questo momento in poi, l'allenatore di Certaldo avrà diversi mesi per poter plasmare la squadra a sua immagine e somiglianza e farla giocare con un calcio migliore di quello proposto finora.