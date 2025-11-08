Nelle scorse ore il giornalista Fabrizio Romano ha parlato su Youtube della Juventus e delle voci che vorrebbero Dusan Vlahovic più vicino a rinnovare il suo contratto con il club bianconero. Stando a quanto riferito da Romano invece, tra le parti non sarebbe cambiato nulla.

Juventus, Romano: 'Si parla tanto del rinnovo di Vlahovic ma non mi risulta ci siano novità in tal senso'

Il giornalista Fabrizio Romano ha registrato un video sul proprio canale Youtube e parlando della Juventus e di quello che potrebbe essere il futuro di Dusan Vlahovic ha detto: "Si sta parlando con insistenza di un cambio di direzione per quanto concerne il rinnovo del suo contratto e chiaramente appena avrò delle notizie in merito le rivelerò.

In questo momento però non mi risulta ci siano reali novità in termini di cambiamento della situazione col serbo. Però c'é un fatto che vorrei aggiungere: attualmente si sono fermate le chiamate per il classe 2000 da parte del Bayern Monaco. Il club tedesco si era interfacciato più di una volta e in maniera concreta per avere informazioni inerenti la situazione Vlahovic. La società bavarese in ogni caso non aveva mai fatto offerte, non ha negoziato ne fatto partire un discorso economico. Quindi il Bayern ha voluto informarsi per capire i margini di manovra su un calciatore che sarebbe potuto andare via a 0 nel giugno del 2026. I dialoghi però sono fermi al 10 di ottobre e nell'ultimo mese le cose si sono apparentemente fermate".

Romano ha proseguito: "Chiaramente sarà una situazione da monitorare passo dopo passo, perché si parla di un calciatore molto importante che rischia di liberarsi a parametro 0. Allo stesso tempo, visto che sono coinvolti top club, la situazione può cambiare da un momento all'altro. Fa scuola proprio il caso Jonathan David, che la Juventus stava per prendere a inizio estate, poi è arrivato il Napoli e ha sfiorato il suo acquisto e poi di nuovo la Juventus, con una struttura societaria diversa, ha chiuso l'affare. Quindi nel mercato quando si trattano calciatori cosi importanti le cose possono cambiare in 5 minuti ma sicuramente a oggi il discorso Dusan Vlahovic con il Bayern Monaco è fermo. Il serbo via a gennaio?

Non mi risulta essere una priorità e se dovesse esserci il trasferimento del bianconero sarebbe a giugno".

Juve, Spalletti potrebbe incidere sul futuro del serbo

Seguendo le parole di Romano, i prossimi capitoli della storia fra Vlahovic e la Juventus dovranno ancora essere scritti, tuttavia c'é un nuovo elemento della storia che potrebbe essere determinante, Luciano Spalletti. Il toscano rappresenta una figura carismatica e di primo livello nel calcio europeo e una sua parola, piuttosto che un suo consiglio ha un peso specifico difficile da ignorare. Un fattore che potrebbe incidere in maniera determinante nel proseguo del rapporto lavorativo fra il serbo e il club piemontese.