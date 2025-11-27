Secondo quanto riferito ai microfoni di Juventibus dal giornalista Paolo Rossi, la narrativa attorno a Vasilije Adžić, centrocampista della Juventus, sarebbe fin troppo gonfiata. Il montenegrino, per Rossi, resta un elemento promettente, ma ancora lontano dai picchi qualitativi mostrati dal suo compagno e coetaneo Kenan Yildiz.

Juventus, Paolo Rossi: 'Molti dicono che Adžić è un talento assoluto, ma mi domando dove hanno visto queste doti'

Il giornalista Paolo Rossi è stato ospite ai microfoni di Juventibus e parlando di Vasilije Adžić ha detto: "È esploso con l'Inter?

Credo che questo dica tutto. Perché se per i tifosi un calciatore può essere definitivo esploso solo per un gol, seppur bello e decisivo fatto contro una grande rivale, allora Yildiz che cosa è, una bomba atomica? Perché tra i due non passano molti mesi di differenza. Io peraltro leggo da tanti che Adžić è un talento assoluto, ma mi spiegate dove è che lo avete visto? Io trovo che sia un giovane promettente, ma niente di più. Mi rifaccio al paragone precedente: se Adžić è un talento assoluto, Yildiz è il nuovo Yamal".

Rossi restando in tema Juve ha poi parlato dell'ultima prestazione fatta dai bianconeri in Champions League: "Con il Bodø è sembrata una partita dove potesse succedere di tutto, tanto è vero che potevi perdere 3-2, ma alla fine hai vinto.

È anche giusto, però, sottolineare come i bianconeri avrebbero potuto dilagare nella ripresa, quella che tutti ora stanno portando sul palmo della mano per evidenziare come la Juve di Spalletti sia tornata. Io, invece, spero che ci si ricordi maggiormente del primo tempo, perché la squadra è la stessa. Facendo poi un ragionamento a più amplio raggio, spesso penso che la Juve abbia buttato tanti punti, come quelli contro il Torino e con la Fiorentina, e che per questi non si sia iscritta alla corsa per lo scudetto. Riflettendo però noto che la famigerata "pareggite" noi ormai ce la portiamo dietro da diversi anni, quindi può anche essere che la dimensione di questo club stia diventando questa.

Non si riesce a battere quelle più deboli di te, ma allo stesso tempo tiri fuori delle prestazioni che ti permettono di pareggiare con le grandi".

Juventus, i tifosi commentano le parole di Rossi: 'Troppo severo nei confronti di Adžić'

Le parole di Rossi, specie quelle su Adžić, hanno acceso il dibattito sul web: "Rossi non ha capito Adžić. 18 anni ma si vede che ha numeri importanti. Piede, fisico e movimenti. Certo, ora non deve giocare titolare, ma negli ultimi 20-30 minuti", scrive un utente su YouTube. Un altro poi aggiunge: "Su Adžić, Rossi è troppo severo. Nelle poche occasioni avute ho visto fargli cose positive fuori dalla norma. Vedremo".