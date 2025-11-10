Secondo quanto riferito a TMW Radio dal giornalista Fabio Santini, il tecnico della Juventus Luciano Spalletti avrebbe indicato Davide Frattesi dell'Inter come primo rinforzo da seguire per il mercato di gennaio. Per questo, stando alle parole di Santini, la società bianconera vorrebbe offrire a quella nerazzurra uno scambio che coinvolgerebbe Manuel Locatelli.

Santini: 'Spalletti ha chiesto Frattesi e si sta lavorando per uno scambio con Locatelli'

Il giornalista Fabio Santini è intervenuto nelle scorse ore ai microfoni di TMW Radio e parlando della Juventus ha lanciato un'indiscrezione di calciomercato che coinvolgerebbe anche l'Inter: "Spalletti è arrivato da pochissimo, ha chiesto Frattesi e si sta pensando a uno scambio Frattesi-Locatelli, perché Frattesi fa la riserva ed era un chiodo fisso di Spalletti in Nazionale.

Diamo tempo a Spalletti però".

Santini ha poi espresso una riflessione sul momento delle principali squadre di Serie A, soffermandosi in particolare su Lazio, Inter e Napoli. In particolare, secondo lui, la Lazio avrebbe disputato una buona partita contro i nerazzurri, mentre l’Inter tende a esprimersi con minore brillantezza contro le squadre di bassa classifica, spesso per un eccesso di sicurezza nei propri mezzi, salvo poi mostrare tutta la propria forza nelle sfide di alto livello. Santini ha poi elogiato il tecnico Cristian Chivu, definendolo un allenatore di notevole valore. Analizzando il panorama europeo, il giornalista ha evidenziato come la figura del centravanti classico sia oggi meno centrale, a causa della scomparsa del tradizionale regista offensivo capace di servire palloni decisivi; tuttavia, ha sottolineato come l’Inter disponga di un interprete moderno di quel ruolo, Hakan Çalhanoğlu, vero faro della manovra nerazzurra.

Passando al Napoli, Santini ha espresso grande stima per Antonio Conte, considerandolo uno dei migliori tre o quattro allenatori al mondo, ma ha sottolineato come il principale limite del tecnico risieda nel suo carattere esigente e difficile da gestire, in particolare quando si tratta di affrontare il doppio impegno tra campionato e Champions League. Il giornalista ha definito inedite e preoccupanti le recenti dichiarazioni dell’allenatore, giudicandole come un segnale di malessere profondo e ipotizzando che, in caso di una nuova sconfitta, Conte possa anche rassegnare le dimissioni.

Santini ha inoltre osservato che la strategia comunicativa adottata dal Napoli – quella di mantenere Aurelio De Laurentiis in una posizione defilata e lasciare libertà d’espressione a Conte – sembra essere frutto di una decisione condivisa.

A suo giudizio, il tecnico non ha motivo di lamentarsi con la società, poiché gli è stato concesso tutto ciò che aveva richiesto.

Frattesi, una stagione a corto di gol

Nel frattempo Davide Frattesi non sta vivendo la sua migliore stagione sotto la guida del neo tecnico dell'Inter Cristian Chivu. Il centrocampista romano ha infatti disputato 11 gare finora: otto campionato e tre di Champions, per un totale di 372 minuti di gioco ufficiali. In questi, il mediano non ha però ancora trovato né la via del gol né quella dell'assist per i propri compagni. Un dato allarmante per un calciatore generalmente piuttosto prolifico come Frattesi.