Nelle scorse ore, il giornalista Nicolò Schira, parlando ai microfoni di Juventibus, si è detto particolarmente scettico sull'eventuale rinnovo di contratto fra Dusan Vlahovic e la Juventus. Secondo Schira, il centravanti bianconero avrebbe già rifiutato nel recente passato una proposta economica superiore a quella che la Vecchia Signora dovrebbe proporgli il prossimo giugno.

Juventus, Schira: 'Non vedo perché Vlahovic dovrebbe rinnovare con i bianconeri a cifre ridotte'

Il giornalista Nicolò Schira è intervenuto nella trasmissione Juventibus e parlando di quanto detto da Damien Comolli sul rinnovo di Dusan Vlahovic ha detto: "Il serbo e il suo agente hanno le carte in mano per fare come vogliono, perché ormai siamo a pochi mesi dalla scadenza del suo contratto e il calciatore tecnicamente può firmare già a gennaio un pre-contratto con un altro club.

Comolli ha detto di voler trattare questo argomento a fine stagione, ma questa cosa è vera fino a un certo punto. Tu, Juve, non puoi pensare di arrivare a giugno per parlare del rinnovo con un calciatore che ufficialmente sarebbe libero da diversi mesi di accordarsi con altre società. Ok c'è un gentleman agreement tra le parti, che per ora fa contenti tutti, perché Vlahovic in ogni caso non ha mai palesato la volontà di lasciare il club nel mese di gennaio e la stessa Juve ha estremamente bisogno del centravanti classe 2000".

Schira ha proseguito: "Perché se ci ha detto una cosa il campionato della Juventus in questi mesi è che Vlahovic si è dimostrato superiore a ogni altro attaccante nella rosa dei bianconeri.

Sia Openda che David finora non si sono mostrati all'altezza del compito, quindi è chiaro che i bianconeri devono puntare sul serbo. Dopodiché il tema resta essenzialmente e banalmente quello economico ma qui bisogna avere memoria storica. Perché Vlahovic nel recente passato ha già rifiutato di spalmare il proprio ingaggio con la società bianconera portandolo a 8 milioni, quindi non vedo le motivazioni che spingerebbero il centravanti ex Fiorentina ad accettare un nuovo contratto da 6 milioni. Credo che il range dell'ex Fiorentina resti ancora alto, fra gli 8 e i 10 milioni di euro a stagione. Quindi bisognerà capire se la Juve vorrà fare un tipo di investimento del genere. È altrettanto vero, però, che se perdono Vlahovic dovrebbero poi acquisire un attaccante importante come lui.

Certo è che in quel caso andresti a spendere di cartellino ma magari risparmieresti in ottica stipendio".

Juve, sulle tracce di Vlahovic ci sarebbero Barcellona e Bayern Monaco

A peggiorare la situazione palesata da Schira arrivano delle indiscrezioni che vorrebbero Barcellona e Bayern Monaco sulle tracce di Vlahovic. Due top club, che oltre a innalzare le ambizioni del calciatore rispetto alla sua permanenza alla Juventus, potrebbero permettersi di garantirgli uno stipendio simile a quello che il serbo percepisce ora a Torino.