Nelle scorse ore l'ex calciatore Sebino Nela è intervenuto ai microfoni dell'emittente radiofonica Teleradiostereo e parlando della prestazione fatta dalla Juventus sul campo del Bodo Glimt in Champions League, l'ha definita al netto del risultato disastrosa.

Juventus, Sebino Nela: 'Contro il Bodo Glimt un disastro, in campo li ho visti male, male, male'

Intervenuto ai microfoni di Teleradiostereo, l'ex calciatore Sebino Nela ha parlato cosi della Juventus e della gara vinta per 3 a 2 dai bianconeri sul campo del Bodo: "Ho visto progressi? Mamma mia, piano con i termini.

Anzi a dire la verità io l'ho vista male, male, male! Da ieri non ho letto ne sentito nulla, ho solo visto qualche minuto della conferenza stampa post, ma il match di Champions col Bodo è stato un disastro. Poi per carità, bene che abbiano vinto per il calcio italiano e per un tifo delle nostre squadre in Europa, ci mancherebbe altro, ma se dobbiamo parlare della partita c'é poco da dire. Sostenere che la mano di Spalletti si stia già vedendo e che con la prestazione contro i norvegesi abbia riabilitato il mercato fatto dalla società in estate è una sciocchezza. Poi ovviamente la Juventus è la Juventus e di qualcosa bisognerà pur parlare, ma se adesso per una partita sono tornati tutti fenomeni io rimango senza parole.

Perché non mi sembra quella di Bodo la gara ideale per tirare le somme. Ripeto, il risultato va bene ma mi fermerei solo a quello, perché la Juve ha tanti problemi".

Nela focalizzandosi poi sulla Roma ha aggiunto: "Quando vediamo la squadra di Gasperini giocare sbagliando a fare ancora oggi il paragone con la sua Atalanta, non è la stessa cosa. Secondo me poi, il tecnico piemontese è arrivato nella Capitale con grande entusiasmo, speranzoso che la società facesse un mercato diverso e tutti abbiamo avuto la stessa sensazione, che diversi elementi della rosa non fossero ideali al suo credo calcistico. Una volta che però li ha cominciati ad allenare, ha avuto da loro la disponibilità totale, un fattore determinante per un tecnico.

Poi Cristante e Mancini, due che conoscevano i metodi del piemontese, avranno sicuramente avvertito i loro compagni. Quindi la squadra corre, sta bene, sta facendo cose egregie ma non trascendentali come fece la sua Atalanta o come il suo Genoa, che molti non citano ma che giocava da Dio. Quindi con la Roma non siamo ancora a quel livello ma la volontà dei giocatori fa capire che si potranno fare cose buone"

Nela concludendo: 'Rinnovo Celik? Beh il calciatore sta facendo indubbiamente bene ma bisogna capire le cifre con le quali si potrebbe chiudere la trattativa. Perché c'é un monte ingaggi che la società vuole far rispettare e non si può sforare oltre un limite".

Juve, una vittoria ottenuta rischiando il tutto per tutto

Seguendo le parole di Nela, si può constatare come effettivamente la Juventus sia riuscita ad avere la meglio del Bodo Glimt affrontando più di una difficoltà. Basti pensare che i bianconeri, poco prima di trovare il gol del definitivo vantaggio con Jonathan David, hanno rischiato di subire la rete del 3 a 2. Un'instabilità ancora pericolosa per gli uomini di Spalletti, che d'ora in avanti potranno permettersi sempre meno passi falsi.