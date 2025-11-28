Secondo quanto riferito al giornalista Claudio Zuliani dall'ex calciatore Aldo Serena, l'esterno della Juventus Edon Zhegrova dovrebbe cominciare a essere più decisivo nella fase offensiva della squadra bianconera.

Serena: 'Zhegrova? Deve cominciare ad avere un atteggiamento più aggressivo'

L'ex calciatore Aldo Serena è stato intervistato su Youtube dal giornalista Claudio Zuliani e parlando della Juventus ha detto: "Spalletti tenterà di plasmare la squadra, ma che non credo potrà replicare quello che fece il Napoli tre anni fa. Quella squadra giocava un calcio strepitoso e affrontava tutti a viso aperto.

Quindi secondo me Spalletti sta tentando di valorizzare le qualità degli elementi che ha a disposizione. Probabilmente non sono quelli che vorrebbe lui in assoluto ma sta cercando una formula che tiri fuori il meglio di loro. Credo che l'arma che dovrà sfruttare al meglio sono i trequartisti e in questo senso penso che Zhegrova deve cominciare ad avere un atteggiamento più aggressivo. Perché, insieme a Yildiz, è lui quello chiamato in causa per saltare l'uomo e fare superiorità numerica".

Proprio su Yildiz Serena ha proseguito: "Paragonarlo a Platini mi sembra esagerato, il francese nei suoi 5 anni in Italia per tre volte è stato capocannoniere da numero 10. Era un calciatore che giocava per gli altri, riusciva a far gol ed era implacabile sui calci di punizione.

Ecco magari su quel fondamentale il turco deve migliorare, visto che ha una potenza di tiro notevole e una capacità balistica non comune. Per il resto Yildiz ha delle potenzialità per fare gol e per mandare gli altri in rete, ma per questo forse dovrebbe agire in una posizione più centrale.

Serena, parlando poi di Vlahovic ha detto: "Ho incrociato il suo sguardo ma non sono riuscito a fare due chiacchiere con lui come mi sarebbe piaciuto perché Spalletti li stava portando ad allenarsi. Il ragazzo ha un gran fisico, ma io lo conosco bene, perché lo seguo da quando giocava con la Fiorentina. Di lui ho sempre apprezzato la voglia di migliorarsi settimanalmente, poi però quando è arrivato in maglia bianconera ha avuto delle situazioni controverse.

In campo è stato spesso nervoso ma un attaccante deve lavorare su stesso sotto l'aspetto psicologico, perché se vuoi giocare in una grande squadra certe pressioni devi fartele scivolare addosso. L'impatto con Spalletti è stato immediato, Vlahovic ha reagito molto bene e penso che il tecnico abbia toccato le corde giuste. Su cosa deve lavorare? Sull'impatto fisico con i rivali, il classe 2000 può essere ancora più dominante".

Infine Serena ha detto: "La nostra visita alla Continassa non so se è servita agli attuali calciatori della Juventus, anche se ricordo che quando succedeva a me io coglievo l'occasione per chiedere sempre dei consigli ai "vecchietti" vincenti che ci venivano a trovare. Per me comunque è stata una bellissima giornata e ho rivisto tanti amici e compagni con cui ho passato degli anni intensi".

Zhegrova, sprazzi di classe ma numeri deludenti

Egon Zhegrova, quando è sceso in campo con la Juventus, ha mostrato lampi di classe. Un paradosso se si pensa a quanto poco è stato impiegato finora l'ex Lille: sono appena sei le presenze collezionate dal classe '99, suddivise fra campionato e Champions League per un totale di soli 86 minuti di gioco.