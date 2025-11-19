La Juventus guarda con grande interesse in casa Lecce. I bianconeri sono infatti interessati a Tiago Gabriel, centrale portoghese classe 2004 che tanto bene sta facendo con la formazione guidata da Di Francesco. La Vecchia Signora vorrebbe impostare una trattativa già per gennaio, inserendo il cartellino di Adzic come parziale contropartita tecnica per sbloccare l'affare.

Anche Inter e Brentford su Tiago Gabriel

La dirigenza bianconera in vista del mercato di gennaio avrebbe puntato gli occhi su Tiago Gabriel per rinforzare la retroguardia a disposizione di Luciano Spalletti.

Secondo gli ultimi rumor di calciomercato, la Vecchia Signora per convincere il lecce a lasciar partire il proprio jolly difensivo sarebbe pronta ad un'offerta attorno ai 15-18 milioni, con l'inserimento nella trattativa del cartellino di Vasillije Adzic.

Al momento non ci sono contatti concreti tra le due società, vista la volontà del Lecce di trattenere il portoghese ritenuto indispensabile per la corsa salvezza. Soltanto un'offerta importante attorno ai 30 milioni potrebbe cambiare lo scenario. Inoltre la Juventus per arrivare a Tiago Gabriel deve battere la concorrenza del Brentford.

Tiago Gabriel non è il solo profilo monitorato dalla Juventus, che da alcune settimane avrebbe messo gli occhi anche su Tarik Muharemovic del Sassuolo.

Viva anche la candidatura di Beraldo, non una prima scelta per Luis Enrique al Paris Saint Germain.

Barcellona e Atletico sulle tracce di Vlahovic per gennaio

Un altro snodo cruciale per il calciomercato della Juventus è rappresentato dal futuro di Dusan Vlahovic. Nonostante un ruolo da protagonista con Spalletti, il serbo potrebbe lasciare Torino già a gennaio visto il contratto in scadenza nel giugno 2026. Alcuni top club europei potrebbero approfittare della situazione contrattuale dell'attaccante serbo per intavolare una trattativa con la Vecchia Signora.

Tra i club maggiormente interessati a Dusan Vlahovic ci sono: Barcellona e Atletico Madrid. I blaugrana sono alla ricerca dell'erede di Lewandowski ed avrebbero opzionato il nove bianconero come profilo ideale per sostituire il bomber polacco.

I Colchoneros sono invece alla ricerca di un attaccante che possa completare il reparto offensivo così da potersi giocare fino in fondo le chance in Champions League ed essere altrettanto competivi in campionato. Molto dipenderà dalla volontà di Vlahovic, dalla necessità della Juventus di fare cassa e soprattutto dalle reali offerte che potrebbero arrivare per il centravanti serbo.