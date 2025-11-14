Il 5 novembre il Ministero dell’Interno ha annunciato un provvedimento pesante nei confronti dei tifosi della Juve Stabia: stop alle trasferte fino a inizio febbraio. A far scattare la misura, gli episodi di violenza avvenuti durante la trasferta di Padova del 26 ottobre scorso, quando alcuni sostenitori stabiesi hanno messo in atto comportamenti gravemente sanzionabili.

Secondo quanto riportato dalle autorità, una parte del gruppo ospite avrebbe danneggiato i bagni della Curva Nord dell’Euganeo, lanciato fumogeni, bottigliette e persino petardi contro le forze dell’ordine al termine della partita.

Non solo: gli stessi tifosi avrebbero creato disordini in autogrill durante il viaggio di ritorno verso la Campania, confermando comportamenti tutt’altro che ortodossi e punibili.

Ma la vicenda assume contorni più complessi osservando il comportamento della maggioranza dei tifosi stabiesi presenti a Padova. La parte sana della tifoseria si è distinta per civiltà: al triplice fischio, infatti, si è impegnata a pulire il settore ospiti che li aveva accolti, dando dimostrazione di responsabilità e rispetto per le strutture e per l’ospitalità ricevuta. Questo contrasto ha reso ancora più evidente la frattura tra una minoranza violenta e la maggioranza rispettosa, che ora rischia di pagare le conseguenze delle intemperanze altrui.

Juve Stabia: tante trasferte importanti senza tifosi

Il divieto, in vigore da novembre, impedirà ai tifosi gialloblù di seguire la propria squadra nelle trasferte di Serie B contro Sampdoria, Frosinone, Cesena, Bari e Reggiana. Ben cinque gare in cui i campani saranno senza tifosi.

La vicenda apre un dibattito più ampio sul bilanciamento tra sicurezza e diritti dei tifosi, e sulla responsabilità collettiva in ambito sportivo: come tutelare la maggioranza rispettosa senza premiare comportamenti violenti? La Juve Stabia si trova ora a dover affrontare non solo le prossime partite, ma anche la difficile sfida di ricostruire un’immagine positiva della propria tifoseria, provando a distinguere chiaramente tra chi ama lo sport e chi invece ne fa un terreno di scontro.

Il caso in Parlamento

Una decisione che ha immediatamente sollevato proteste e polemiche, tanto da approdare in Parlamento: l’onorevole stabiese Gaetano Amato ha infatti sollevato la questione alla Camera dei Deputati, chiedendo al Ministro dell’Interno Piantedosi di ridurre la durata del provvedimento. «A causa di pochi sta pagando un’intera tifoseria», ha dichiarato, sottolineando l’ingiustizia che colpisce la parte sana dei sostenitori stabiesi. Cosa accadrà? Il Ministero farà un passo indietro? I tifosi delle vespe lo sperano.