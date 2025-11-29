La Juventus ritrova ossigeno e fiducia grazie a una vittoria sofferta ma preziosa contro il Cagliari, arrivata al termine di una gara intensa e ricca di spunti. Dopo due pareggi consecutivi in campionato e un periodo tutt’altro che semplice, la squadra di Luciano Spalletti torna a sorridere anche campionato, trascinata dal talento di Yildiz e dalla necessità di non perdere contatto con la zona alta della classifica. Una serata importante, che potrebbe segnare un punto di ripartenza nella stagione bianconera.

Un super Yildiz piega il Cagliari e torna a far sorridere la Juventus anche in campionato

Dopo i pareggi contro Torino e Fiorentina, la Juventus di Luciano Spalletti ritrova a vincere anche in campionato superando un Cagliari coriaceo e tutt’altro che arrendevole. Il 2-1 finale fotografa bene l’equilibrio di una gara intensa, combattuta dal primo all’ultimo minuto e che ha visto tutti e tre i gol arrivare nella prima frazione di gioco.

Gli ospiti hanno sorpreso lo Stadium con il vantaggio firmato da Sebastiano Esposito, bravo a sfruttare un assist del sempre più osservato speciale Palestra, nome caldo per il prossimo mercato bianconero. Una gioia durata appena sessanta secondi: il tempo necessario a Kenan Yildiz per ristabilire la parità con il suo terzo centro in campionato.

Il giovane turco, in piena fiducia dopo la brillante prestazione contro il Bodo Glimt in Champions League, ha poi completato la sua serata con la rete decisiva nei tempi supplementari. Una doppietta che conferma il momento d’oro del classe 2005, diventato ormai un punto fermo nello scacchiere offensivo di Spalletti.

Tre punti che pesano: la Juve risale la classifica

La vittoria sul Cagliari ha un valore fondamentale in ottica classifica. Dopo i numerosi passi falsi collezionati prima sotto la gestione Tudor e poi nelle prime settimane con Spalletti, i bianconeri avevano assoluto bisogno di dare un segnale di continuità. Con questo successo, la Vecchia Signora sale a quota 23 punti, restando agganciata al treno delle prime sei e mantenendo vive le ambizioni europee.

Sul piano del gioco, però, non è stata la miglior Juve della stagione. Le gambe e la testa hanno tradito una certa stanchezza, probabilmente figlia della trasferta di martedì scorso nel gelo di Bodo, dove i bianconeri erano chiamati a una prestazione impeccabile per restare in corsa in Champions League. Un match che ha lasciato scorie evidenti, sia fisiche sia mentali. Nonostante questo, la squadra ha saputo stringere i denti, gestire i momenti complicati e portare a casa una vittoria che potrebbe segnare una svolta nel cammino stagionale.