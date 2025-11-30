La vittoria per 2-1 sul Cagliari rischia di lasciare alla Juventus un’eredità ben più amara dei tre punti conquistati. Al 30’ del primo tempo, infatti, Dusan Vlahovic è stato costretto ad abbandonare il campo dopo aver accusato un forte dolore alla gamba sinistra, un episodio che potrebbe trasformarsi in una tegola pesantissima per la stagione bianconera.

Juventus, Vlahovic KO, il suo 2025 calcistico potrebbe essere già finito

L’attaccante serbo, classe 2000, si è fermato immediatamente dopo un movimento innaturale in fase di conclusione: ha cercato di colpire il pallone con potenza, ma l’impatto non è arrivato.

Una “frustata” muscolare che lo ha tradito, come confermato dallo stesso Luciano Spalletti nel post-partita. “Ha tirato lo schiaffo forte al pallone ma non lo ha trovato. Andare a vuoto con l’escursione della gamba ‘cattiva’ lo ha fatto infortunare. Se avesse trovato l’impatto che lui avrebbe voluto con il pallone, non si sarebbe fatto male”, ha spiegato il tecnico toscano, lasciando intendere che si tratti di un problema tutt’altro che lieve.

Dalle immagini televisive, il labiale di Vlahovic non ha lasciato presagire nulla di buono: visibilmente scosso, quasi in lacrime, il centravanti ha capito immediatamente la gravità dell’accaduto. Subito sostituito da David, il numero 9 ha raggiunto la panchina zoppicando e accompagnato dallo staff medico.

Le prime impressioni parlano di un possibile stiramento al muscolo della gamba sinistra. E c’è già chi ipotizza che per Vlahovic il 2025 calcistico possa essersi concluso ieri sera, un’ipotesi che in casa Juventus inizia a fare seriamente paura.

Un colpo duro nel momento peggiore

Un colpo durissimo per i bianconeri non solo per il peso specifico del giocatore, autentico faro offensivo della squadra, ma anche per il momento in cui arriva questo stop: la Juventus è infatti attesa da tre big match consecutivi che potrebbero indirizzare la stagione. Prima la trasferta con il Napoli, poi quella con il Bologna, e infine il confronto casalingo con la Roma.

Senza il proprio centravanti titolare, Spalletti dovrà affidarsi al tandem David–Openda, due giocatori che finora non hanno garantito né il rendimento né la continuità che ci si aspettava.

L’assenza del serbo, che fin qui era stato tra i più utilizzati e decisivi, rischia dunque di pesare come un macigno nelle rotazioni offensive bianconere.

Ora non resta che attendere gli esami strumentali delle prossime ore, ma il clima attorno alla Continassa è già di forte preoccupazione. Perché perdere Vlahovic, proprio adesso, potrebbe cambiare radicalmente il percorso della Juventus nella seconda parte di stagione.