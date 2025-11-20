Secondo quanto scritto su X dal giornalista Paolo Ziliani, nel prossimo maggio ci sarebbe il rischio per la Juventus di subire sanzioni da parte dell'UEFA per aver sforato i parametri del Fair Play finanziario, con la possibilità di un blocco di mercato estivo 2026.

Ziliani avverte: 'Nell'aria aleggia il blocco del mercato a giugno in arrivo dalla UEFA'

Il giornalista Paolo Ziliani ha scritto un messaggio sul proprio account X dedicato alla Juventus e alle possibili restrizioni sul mercato che rischierebbe a causa delle regole dettate dal Fair Play finanziario: "Shopping scudetto di cui i giornali scrivono?

Peccato che a gennaio la Juventus debba vendere prima di acquistare e che a maggio aleggi nell'aria il blocco del mercato in arrivo dall'UEFA. Il FFP che ogni club europeo è tenuto a rispettare ha tre regole: la Juve è in difetto in due e a fine stagione rischia di infrangere anche la terza, quella che vieta di avere un costo squadra superiore al 70% dei ricavi".

Ziliani ha poi commentato le recenti analisi di alcuni quotidiani secondo cui la Juventus sarebbe pronta a intervenire attivamente sul mercato di gennaio. A suo avviso, tale narrazione rischia di alimentare nei tifosi l’idea che il club bianconero sia intenzionato a intraprendere una campagna acquisti aggressiva per rafforzare immediatamente la rosa e proporsi come principale candidata alla conquista del titolo.

Ziliani ha tuttavia evidenziato come, tra i club europei, proprio la Juventus sia una delle società meno nelle condizioni di sostenere operazioni di mercato rilevanti, soprattutto nella forma di investimenti ingenti e ravvicinati. Secondo il giornalista, la dirigenza stessa ha ammesso che la società è sotto osservazione da parte della UEFA per violazioni rilevanti ai regolamenti del Fair Play Finanziario, in particolare quello che impone il limite massimo di 60 milioni di perdite complessive nell’arco di tre esercizi. La Juventus, nei suoi ultimi tre bilanci, avrebbe accumulato perdite pari a 381 milioni, superando di circa sei volte la soglia consentita, circostanza già documentata nei bilanci ufficiali e quindi destinata a portare a una sanzione nelle prossime valutazioni previste per la primavera.

Ziliani ha inoltre sottolineato che la posizione del club risulta ulteriormente aggravata dal rischio di recidiva, poiché due anni prima la Juventus era già stata esclusa per un anno dalle competizioni europee in seguito a irregolarità amministrative, parte delle quali si sarebbero ripetute, in particolare con operazioni di scambio considerate artificiose. Tale condizione, secondo il regolamento UEFA, comporterebbe potenzialmente sanzioni più severe.

I tifosi rispondono a Ziliani: 'Questa volta alla Juve non può andare di lusso come in passato'

Le parole di Ziliani hanno acceso la discussione: "Gli è andata di lusso la prima volta, ma a questo giro che se la cavino con poco sembra impossibile, perché il precedente che si verrebbe a creare renderebbe il FPF inapplicabile a ogni altra società che ha quel punto potrebbe ricorrere in ogni sede legale di fatto bloccandolo", scrive un utente su X.

Un altro ironicamente poi aggiunge: "Vabbè ma qualche affare con il Tottenham si può sempre imbastire. D'altra parte stanno lì per quello".