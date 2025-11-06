Secondo quanto scritto su X dal giornalista Paolo Ziliani, la Juventus di Luciano Spalletti sarà costretta a vincere il prossimo incontro di Champions League contro il Bodø/Glimt per evitare un'eliminazione che, con la maxi classifica del nuovo formato, avrebbe del clamoroso.

Juventus, Ziliani: 'Spalletti dovrà tornare in Norvegia e vincere coi bianconeri per evitare l'eliminazione in Champions'

Il giornalista Paolo Ziliani ha scritto un post sul proprio account X dedicato alla Juventus e al suo percorso europeo: "Il destino cinico e baro di Spalletti: dopo il naufragio azzurro a Oslo torna in Norvegia con una Juventus obbligata a vincere per evitare l'eliminazione.

Alla Juve servono 3 vittorie nelle ultime 4 partite: e il 25 novembre sul non facile campo del Bodø/Glimt, a 300 km dal circolo polare artico, Madama deciderà i suoi destini. Riuscirà Spalletti a sfatare il tabù Norvegia?".

Ziliani ha evidenziato come, pur riconoscendo il valore e la qualità del lavoro svolto da Luciano Spalletti, sia opportuno analizzare con lucidità i numeri della squadra torinese: dopo quattro gare di Champions League, dunque a metà del girone preliminare, la Juventus ha raccolto soltanto tre punti. Un dato impietoso, se si considera che si tratta di due punti in meno del Páfos, formazione cipriota, e quattro in meno del Qarabağ, club azero.

Attualmente, la formazione bianconera occupa il 26° posto nella graduatoria complessiva, una posizione che, a oggi, equivarrebbe all’eliminazione dalla competizione.

Secondo il giornalista, per garantirsi almeno l’accesso ai playoff, la Juventus dovrà imporsi in tre delle prossime quattro partite, vale a dire contro Bodø/Glimt in Norvegia, Pafos e Benfica a Torino, e infine Monaco in trasferta.

Dopo il pareggio per 1-1 con lo Sporting Lisbona, Spalletti ha dichiarato di essere convinto che una Juventus come quella vista in campo possa vincere molte partite. Tuttavia, Ziliani ha ricordato come la precedente esperienza del tecnico in Norvegia, pur nelle vesti di commissario tecnico, non fosse stata particolarmente positiva. Proprio per questo, ha sottolineato con un tono di avvertimento che il prossimo impegno, fissato per il 25 novembre sul campo del Bodø/Glimt, non dovrà essere sottovalutato.

Molti ritengono si tratti di una trasferta agevole, ma, ha precisato il cronista, nelle ultime 39 gare europee disputate sul proprio terreno in erba sintetica, la formazione norvegese ne ha vinte 29, a conferma di quanto possa essere insidiosa la sfida per la Juventus di Spalletti.

Bodø/Glimt, un avversario conosciuto dalle romane

Il Bodø/Glimt non sarà un rivale semplice da affrontare per la Juventus e questo lo possono confermare sia Roma che Lazio. Entrambe le formazioni capitoline hanno incrociato la compagine norvegese nel recente passato e non sempre le cose sono andate per il meglio. I giallorossi ad esempio, incassarono un pesantissimo 6-1 nel 2021/22, la stagione nella quale poi i ragazzi di Mourinho si riscattarono, eliminando proprio il Bodø ai quarti di finale e alzando per la prima volta nella storia la Conference League. Peggio è andata alla Lazio, che appena lo scorso aprile è stata eliminata dalla formazione di Knutsen ai calci di rigore in Europa League.