Negli ultimi giorni, il futuro di Dusan Vlahovic è tornato al centro delle discussioni in casa Juventus. Il centravanti serbo, dopo settimane di incertezze e voci di mercato, sembra ora più vicino a una possibile permanenza in bianconero. Le recenti dichiarazioni di Luciano Spalletti e di Giorgio Chiellini hanno infatti riacceso la pista che porta al rinnovo di contratto, un’ipotesi che fino a poco tempo fa sembrava del tutto improbabile.

A confermare questo cambio di scenario è stato anche Gianni Balzarini, intervenuto sul suo canale YouTube per analizzare la situazione: “Se prima davo l’1% di possibilità, adesso do ad una percentuale più ampia, non estrema, sempre con prudenza, ma qualcosa sta cambiando”.

Le parole di Balzarini

Dunque, quello che appariva come un addio scontato tra Vlahovic e la Juventus sembra ora meno probabile. Dopo una stagione segnata da alti e bassi, ma anche da gol pesanti, il numero 9 bianconero ha dimostrato di poter essere ancora un punto di riferimento per l’attacco. Tuttavia, come ha sottolineato lo stesso Balzarini, resta da capire quando e se le parti si incontreranno concretamente per discutere del futuro: “Probabilmente lo sapremo dopo che si saranno seduti ad un tavolo, ma credo che questo incontro ci sarà”.

Uno dei nodi principali resta legato alla gestione dell’attacco juventino. Spalletti, arrivato a stagione in corso dopo l’esonero di Tudor, ha ereditato una situazione complessa, con Jonathan David inizialmente considerato il centravanti titolare designato.

Proprio su questo punto, Balzarini ha aggiunto un’osservazione significativa: “Perché David, se è questo, secondo me, è dovuto al fatto che lui pensava che Vlahovic andasse via e se l’è ritrovato lì e rischia di ritrovarselo lì anche l’anno prossimo”. Una frase che lascia intendere come il futuro dei due attaccanti sia inevitabilmente intrecciato: se Vlahovic dovesse restare, le gerarchie offensive potrebbero cambiare ancora.

Vlahovic pronto per il derby

Nel frattempo, sul campo, Vlahovic continua a dare segnali positivi. Dopo il fastidio al flessore accusato in Champions League, il serbo si è allenato regolarmente in gruppo, dimostrando di aver smaltito il problema fisico. Sarà quindi a disposizione per la prossima gara di campionato, anche se la decisione finale spetterà a Spalletti.

Il tecnico valuterà se schierarlo dal primo minuto o se preservarlo, ma la sensazione è che Vlahovic possa tornare titolare, sostenuto alle sue spalle da Yildiz e Conceição.

Per il resto, qualche rotazione potrebbe arrivare soprattutto a centrocampo, dove le fatiche della Champions League si sono fatte sentire in modo particolare.