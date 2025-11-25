In questi mesi, uno dei nuovi acquisti della Juventus, Jonathan David, sta trovando poco spazio all’interno delle rotazioni bianconere. L’attaccante canadese, arrivato tra grandi aspettative, non è ancora riuscito a imporsi e questo ha inevitabilmente alimentato le voci su una sua possibile partenza già nel mercato di gennaio. Le indiscrezioni hanno iniziato a circolare con insistenza, ma nelle ultime ore è arrivato un aggiornamento importante da una delle fonti più autorevoli in tema di mercato. Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha fatto chiarezza sul futuro immediato del giocatore, spiegando come stanno realmente le cose: “Continuano le voci che riguardano Jonathan David in vista del mercato di gennaio.

Si è parlato di molte ipotesi, ma, come vi ho già detto nelle scorse settimane, a me non risulta che la Juventus abbia deciso di liberarsi subito dell’attaccante. Anche perché è arrivato a parametro zero, e rivenderlo dopo appena quattro mesi non sarebbe affatto semplice. Da quanto mi risulta, non è neppure ciò che desidera il giocatore: Jonathan David vuole restare alla Juventus, mettersi in gioco il più a lungo possibile e provare a cambiare una situazione iniziale che finora non è stata positiva. Solo più avanti, eventualmente in estate, si valuterà il da farsi. Oggi, però, Jonathan David pensa esclusivamente alla Juventus, e credo che il club voglia concedere a questo ragazzo un po’ più di tempo”.

Le parole di Romano

L’analisi dell’esperto mette in luce un punto spesso sottovalutato: il periodo di adattamento. L’approdo in Serie A e il salto verso una realtà complessa come quella juventina hanno rappresentato una sfida notevole per David, che non ha ancora avuto la continuità necessaria per esprimere le sue qualità. Romano ha evidenziato anche le difficoltà legate al contesto: “È un nuovo campionato, una nuova realtà: le pressioni sono certamente diverse quando si gioca nella Juventus rispetto al Lille. Inoltre, in pochi mesi sono già cambiati diversi allenatori — è arrivato con Tudor, poi si è ritrovato Spalletti – oltre ai cambiamenti in società. Insomma, la Juventus ha cambiato molte volte pelle negli ultimi mesi.

Bisogna anche ricordare che Jonathan David, quando arrivò al Lille, faticò molto nei primi mesi e solo da dicembre iniziò a segnare con continuità. La Juventus spera che lo scenario possa ripetersi anche qui. Infine, continua a non risultarci l’indiscrezione circolata ormai da circa un mese, secondo cui sarebbe nel mirino del Milan”.

Dal punto di vista ambientale, è evidente come David non abbia ancora trovato la stabilità tecnica utile per esprimersi al meglio. L’alternanza tra allenatori, le rotazioni in attacco e la crescente concorrenza nel reparto offensivo non hanno agevolato il suo inserimento. Tuttavia, la società rimane convinta che il giocatore abbia ancora margini importanti di crescita e voglia di dimostrarli.

David avrà le sue opportunità

Inoltre, il calendario che attende la Juventus nelle prossime settimane sarà particolarmente fitto: campionato, Coppa Italia e Champions League costringeranno Spalletti a utilizzare l’intera rosa e a distribuire le energie. Questo rappresenterà un’occasione preziosa per David, che potrà accumulare minuti, trovare continuità e cercare finalmente quella scintilla che possa sbloccarlo dal punto di vista realizzativo. Le prossime partite saranno dunque determinanti per il suo percorso in bianconero.

Alla luce di tutto questo, la sensazione è che la Juventus voglia proseguire con fiducia nel suo investimento, concedendo a Jonathan David il tempo necessario per integrarsi e dimostrare il suo valore. Le condizioni per rivalutare la sua posizione ci saranno semmai in estate, ma oggi l’obiettivo del canadese è uno solo: ripagare la fiducia del club e ritrovare la via del gol.