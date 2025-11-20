La Juventus prepara la partita contro la Fiorentina e per Luciano Spalletti arrivano finalmente buone notizie dal fronte infermeria. Il tecnico di Certaldo ha, infatti, recuperato sia Lloyd Kelly sia Juan Cabal, due pedine importanti per dare maggiore solidità e profondità alla linea difensiva bianconera. Entrambi hanno svolto l’ultima sessione di lavoro con il gruppo e, salvo sorprese, saranno convocabili per la sfida del Franchi, un test fondamentale per proseguire la corsa nelle zone alte della classifica. Novità rilevanti arrivano anche da Dusan Vlahovic che ha lavorato parzialmente in gruppo dopo i problemi fisici dei giorni scorsi.

Il bomber serbo va verso la convocazione per il match contro la Fiorentina, una partita che per lui ha sempre un sapore speciale.

Dubbi in attacco

Dopodiché, sarà lo stesso Spalletti a decidere se schierarlo dal primo minuto oppure se affidarsi a uno tra Jonathan David e Loïs Openda. Il canadese è rientrato soltanto in queste ore dopo gli impegni con la nazionale e, di fatto, avrà nelle gambe solo due allenamenti prima della gara. Per questo motivo il ballottaggio tra David e Openda resta serrato, anche se non è da escludere che, alla fine, Vlahovic possa essere in campo dal primo minuto, qualora il tecnico decidesse di puntare comunque su di lui.

La gestione del numero 9 sarà, però, molto attenta, perché, dopo la sfida contro la Fiorentina, la Juventus dovrà volare in Norvegia per affrontare il Bodo/Glimt, una trasferta insidiosa per clima, campo e ritmo degli avversari.

Da sabato 22 novembre, per la Juventus, inizierà infatti un periodo ricco di impegni e non ci saranno più pause fino a marzo. Un tour de force che obbligherà Spalletti a ruotare l’intera rosa e a gestire con grande cura le energie fisiche e mentali dei suoi uomini.

Out solo in 3

Fortunatamente per il tecnico bianconero, gli indisponibili sono pochi. Per la trasferta di Firenze mancheranno soltanto Daniele Rugani, Arkadiusz Milik e Gleison Bremer. Il numero 24 bianconero è alle prese con un fastidio al soleo ma la lesione è solo di basso grado: nel giro di 20-25 giorni dovrebbe essere nuovamente a disposizione. La Juventus, nelle prossime settimane, affronterà un calendario ricco di sfide avvincenti tra campionato, Champions League e Coppa Italia.

Un percorso fittissimo che non consentirà cali di tensione né margini di errore. Spalletti, però, secondo la sua filosofia, penserà a un match alla volta, focalizzandosi prima sulla Fiorentina e poi sul Bodo/Glimt. L’obiettivo è arrivare a queste due gare con la massima lucidità e sfruttare il buon momento della squadra, che nelle ultime uscite ha mostrato personalità, organizzazione e crescente compattezza. E con i recuperi di Kelly, Cabal e – almeno parzialmente – Vlahovic, Spalletti può guardare con ottimismo alle prossime sfide.