La Juventus per il derby contro il Torino, in programma oggi 8 novembre all’Allianz Stadium, dovrebbe confermare il 3-4-2-1 con Thuram che partirà dalla panchina e Vlahovic confermato in attacco. L’attaccante serbo è infatti tornato ad allenarsi con il gruppo e dovrebbe riprendersi una maglia da titolare, pronto a guidare l’attacco bianconero rifornito da Conceição e Yildiz. Dunque, Spalletti confermerà gran parte della squadra che ha ben figurato contro lo Sporting Lisbona.

La probabile formazione della Juventus

In porta ci sarà Di Gregorio, sempre più punto di riferimento per il reparto arretrato.

Davanti a lui, il trio difensivo sarà composto da Kalulu, Gatti e Koopmeiners, con l’olandese nuovamente impiegato nel ruolo di centrale di sinistra, dove ha garantito qualità nella costruzione e solidità difensiva. Ancora out Kelly, che tornerà solo dopo la pausa di novembre.

Sulle fasce agiranno Cambiaso a destra e Kostic a sinistra: il primo offrirà dinamismo e copertura, mentre il serbo punterà a servire palloni invitanti per Vlahovic con i suoi cross tagliati. In mezzo al campo spazio a Locatelli e McKennie: il regista azzurro avrà il compito di impostare il gioco, mentre l’americano garantirà corsa, inserimenti e sostanza.

Alle spalle di Vlahovic ci saranno Yildiz e Francisco Conceição, due giocatori in grado di muoversi tra le linee e creare superiorità numerica.

Il turco è in grande crescita e rappresenta una minaccia costante per le difese avversarie, mentre il portoghese continua a impressionare per rapidità e personalità, ormai pienamente integrato nel sistema di gioco bianconero. Invece Thuram, come detto, partirà dalla panchina perché non è al top della forma, ma resta una carta importante da giocare nel corso del match, soprattutto per dare freschezza e profondità alla squadra nella ripresa.

La probabile formazione Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, McKennie, Kostic; Yildiz, Conceição; Vlahovic.

Niente conferenza per Spalletti

Alla vigilia del derby, Luciano Spalletti non ha parlato in conferenza stampa poiché in casa Juventus si stava svolgendo l’assemblea degli azionisti.

Per questo motivo, il tecnico di Certaldo non ha potuto presentare la stracittadina e di fatto non ha potuto dare indicazioni di nessun tipo.

Nel corso dell’assemblea degli azionisti è stato votato il nuovo Cda bianconero di cui Gianluca Ferrero sarà ancora presidente. Inoltre, Maurizio Scanavino ha lasciato la carica di Ad che adesso passerà nelle mani Damien Comolli. Il dirigente francese era presente all’assemblea degli azionisti ma non ha preso la parola. Insieme a lui c’era il resto della dirigenza juventina ovvero François Modesto e Giorgio Chiellini. Adesso la Juventus cercherà anche una nuova figura da inserire nei quadri dirigenziali e l’obiettivo è quello di avere al più presto un diretto sportivo.