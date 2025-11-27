Weston McKennie continua a rappresentare uno dei principali nodi irrisolti nella pianificazione futura della Juventus. Il centrocampista statunitense, arrivato ormai da diverse stagioni a Torino, si trova infatti in una situazione contrattuale delicata: il suo accordo con il club bianconero scadrà il 30 giugno 2026, una data che lascia ancora ampio margine alla dirigenza per decidere il da farsi, ma che allo stesso tempo apre già ora a riflessioni importanti. In questi mesi la Juventus ha cominciato a tracciare le linee guida per il progetto tecnico dei prossimi anni, ma il destino di McKennie rimane uno dei punti interrogativi più significativi.

Il giocatore, interpellato da Tuttosport, ha affrontato l’argomento con grande sincerità e trasparenza, confermando il proprio legame con l’ambiente bianconero ma senza sbilanciarsi troppo sulle decisioni future, ma lasciando aperta la porta al rinnovo: “Mi piace la Juve, sto bene qui e voglio aiutare la squadra fino a fine stagione. Poi vedremo”, ha dichiarato. Parole che lasciano trasparire la volontà di restare concentrato sul presente, senza alimentare speculazioni né creare pressioni sulla società. McKennie si sente parte integrante del gruppo e intende dare il massimo fino all’ultimo giorno della stagione, qualunque sarà poi la scelta sul suo futuro.

Le parole di McKennie

Per il momento, però, ogni valutazione è rimandata: l’obiettivo è pensare esclusivamente al campo.

Le prossime settimane saranno decisive per la Juventus, chiamata ad affrontare un calendario complesso che potrebbe indirizzare definitivamente le proprie ambizioni stagionali. E McKennie, da sempre giocatore generoso e duttile, sa di essere uno degli elementi su cui Luciano Spalletti conta con maggiore continuità.

Proprio del suo rapporto con l’allenatore bianconero, lo statunitense ha parlato apertamente, mostrando grande apprezzamento per il lavoro svolto dal tecnico: “Spalletti è un bravo allenatore, ci sta dando tantissimo. Mi piace giocare con lui”, ha spiegato. Una testimonianza significativa, che conferma come l’ex Napoli abbia saputo creare subito un buon feeling con lo spogliatoio, riuscendo a valorizzare anche profili che negli ultimi anni avevano alternato momenti brillanti a fasi più complicate.

Nonostante questo entusiasmo, McKennie ha mantenuto una visione molto lucida sugli obiettivi della Juventus. Pur riconoscendo il valore del gruppo e i progressi compiuti, lo statunitense sa che la corsa scudetto è, al momento, un discorso estremamente complesso: “Ci dobbiamo sempre credere. Ma lo scudetto oggi è troppo distante: ragioniamo partita per partita, sapendo di essere molto forti”, ha detto, mostrando equilibrio ma anche fiducia nella crescita della squadra.

McKennie ancora titolare

Intanto, l’attenzione si sposta già verso il prossimo impegno contro il Cagliari, una partita da non fallire per mantenere continuità nei risultati e alimentare ulteriori ambizioni. McKennie sarà quasi certamente titolare, ma resta da capire in quale posizione Spalletti sceglierà di impiegarlo: se al fianco di Locatelli in un centrocampo più fisico e dinamico, oppure sulla trequarti, ruolo che lo statunitense ha interpretato con buon profitto in diverse occasioni.

Un’altra variabile riguarda il momento di Fabio Miretti, reduce da una prova convincente a Bodo e potenzialmente in grado di insidiare le gerarchie. Spalletti dovrà valutare come distribuire le forze fresche, ma McKennie, anche per esperienza e continuità, resta uno dei punti fermi del tecnico.