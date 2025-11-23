In queste ore tiene banco l’episodio arbitrale accaduto in Fiorentina-Juventus, un caso che ha immediatamente alimentato discussioni e polemiche in una partita già molto tesa. Il momento decisivo è arrivato quando il Var, con Guida alla postazione, ha richiamato Doveri al monitor dopo il contatto in area tra Pablo Marì e Dusan Vlahovic. L’arbitro, che inizialmente aveva assegnato il rigore alla Juventus, ha poi deciso di tornare sui suoi passi e cancellare il penalty, innescando un’ondata di contestazioni. A intervenire sull’episodio è stato Massimiliano Nerozzi del Corriere della Sera, che tramite X ha criticato apertamente la gestione arbitrale: “Chiamata del Var senza alcuna logica”.

L’analisi di Nerozzi

Nerozzi ha poi chiarito il motivo della sua posizione sostenendo che il Var non dovesse intervenire: “Prima trattenuta di Pablo Marì su Vlahovic che poi trattiene a sua volta: contatti che puoi valutare solo dal campo”. Le sue parole hanno trovato ampio consenso tra diversi commentatori tecnici, che hanno sottolineato come l’azione fosse caratterizzata da un doppio contatto e, proprio per questo, fosse da giudicare sul momento, senza ricorrere al Var. La decisione di annullare il rigore è stata quindi percepita come una forzatura, alimentando ulteriormente il dibattito già acceso attorno all’utilizzo della tecnologia in Serie A.

La Juventus, intanto, deve fare i conti con l’ennesimo episodio discusso che condiziona una gara importante e con un pareggio che pesa nella corsa verso l’alta classifica.

Il pari di Firenze rallenta i bianconeri in un momento in cui la squadra avrebbe bisogno di certezze e continuità nei risultati.

La Juventus pensa già alla Champions

Luciano Spalletti si trova così costretto a voltare rapidamente pagina. Il tecnico bianconero sta già pensando alla sfida europea contro il Bodo Glimt, match che richiederà nuove energie e probabilmente anche alcuni cambi nell’undici titolare. Contro la Fiorentina, infatti, la squadra ha mostrato segnali di fatica, sia fisica sia mentale.

Tra i giocatori apparsi maggiormente in difficoltà ci sono stati Thuram e Yildiz, poco incisivi e spesso fuori dal vivo del gioco. Di contro Francisco Conceicao, subentrato nella ripresa, ha portato brillantezza, ritmo e imprevedibilità, qualità che potrebbero convincere Spalletti a concedergli una maglia dal primo minuto nella prossima uscita.

Un altro tema riguarda le condizioni di Dusan Vlahovic. Il serbo era reduce da un affaticamento muscolare anche se è sembrato in buona forma. Per questo motivo Spalletti potrebbe valutare un turno di riposo per il centravanti, con l’obiettivo di preservarlo e permettergli di recuperare pienamente in vista dei prossimi impegni.

Tra polemiche arbitrali, scelte tecniche e gestione delle energie, la Juventus si prepara dunque a ripartire. La squadra di Spalletti sa di dover archiviare in fretta quanto accaduto al Franchi per evitare strascichi e concentrarsi su un calendario che non concede pause. L’obiettivo, ora più che mai, è ritrovare compattezza, ritmo e quella continuità che può cambiare il volto della stagione.