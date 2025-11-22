La Juventus nella trasferta con la Fiorentina ha ottenuto l’ennesimo pareggio stagionale, un risultato che conferma le difficoltà di una squadra che non riesce a trovare continuità né identità. L’onda di entusiasmo generata dal recente cambio in panchina sembra essersi già dissolta, lasciando spazio a un clima di frustrazione crescente. Le aspettative erano alte, ma il campo continua a restituire una realtà ben più complessa. Anche fuori dal rettangolo di gioco non mancano le critiche, come dimostrano le parole di Vittorio Oreggia, che su X ha voluto punzecchiare in modo particolarmente diretto la dirigenza bianconera: “Penso a monsieur Comolli che tutte le mattine si sveglia e pensa a come vincere”.

L’analisi di Oreggia

Un commento ironico, quello del giornalista, che però nasconde una riflessione più profonda sulla gestione societaria e sulla direzione tecnica del progetto bianconero. Oreggia ha poi rincarato la dose, indicando come vero nodo della crisi la qualità complessiva della rosa: “Con questa squadra non ci riuscirà mai, in panchina potrebbe esserci anche Gesù Cristo”.

La gara di Firenze non ha fatto altro che alimentare ulteriori perplessità. La Juventus, infatti, torna da Firenze dopo aver nuovamente deluso, incapace di imporre il proprio gioco contro un’avversaria che occupa l’ultimo posto in classifica. Oreggia ha sintetizzato così la prestazione: “Il pareggio contro l’ultima in classifica è l’ennesima brutta figura della Juventus”.

Serve una riflessione profonda

Da domani, 23 novembre, la Juventus sarà chiamata a voltare pagina e a concentrarsi sulla gara di Champions League contro il Bodo Glimt, impegno europeo che non ammette passi falsi. La situazione in classifica, infatti, sia in campionato che in Europa, comincia a farsi preoccupante. Servono punti, servono prestazioni convincenti e, soprattutto, serve un cambio di mentalità che possa restituire fiducia a una squadra apparsa fragile in troppe occasioni.

I giocatori bianconeri, dal canto loro, dovranno prendersi le proprie responsabilità. Cambiano gli allenatori, ma i risultati restano identici: questo è un segnale evidente di un problema più profondo, strutturale.

Da diversi anni la Juventus approccia male i secondi tempi, quasi come se mancasse la capacità di gestione e concentrazione nel lungo periodo. Una costante che preoccupa e che evidenzia limiti sia atletici che mentali.