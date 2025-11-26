La Juventus torna finalmente a respirare in Europa. La vittoria per 2-3 sul campo del Bodo Glimt non è soltanto un successo importante per la classifica del girone, ma soprattutto un segnale di risveglio dopo oltre un anno senza affermazioni esterne nelle competizioni europee. Un dato pesante, che aveva contribuito ad alimentare dubbi e critiche sull’effettiva solidità della squadra. A interrompere la serie negativa ci ha pensato una prestazione combattuta, non perfetta, ma ricca di spunti significativi, soprattutto nella ripresa.

Tra coloro che hanno commentato la gara c’è anche il giornalista Vittorio Oreggia, che su X si è soffermato in particolare sull’impatto determinante di Kenan Yildiz: “Spalletti deve fare un monumento a Yildiz l’unico che ha davvero classe in questa squadra di mezze tacche”.

Il commento di Oreggia

Il match, del resto, non era partito nel migliore dei modi. Nel primo tempo la Juventus era apparsa imprecisa, lenta nell’impostazione e spesso disattenta nella gestione dei movimenti difensivi. Il Bodo Glimt ne aveva approfittato trovando il vantaggio, costringendo i bianconeri a rincorrere ancora una volta. Spalletti, intuendo la necessità di cambiare l’inerzia della partita, ha tolto uno spaesato Adzic e ha inserito Yildiz, che ha cambiato il volto della squadra. Il suo ingresso, tecnico e soprattutto mentale, ha permesso alla Juventus di alzare il baricentro e di muovere il pallone con maggiore velocità.

Non è un caso che il numero 10 sia stato coinvolto in entrambe le azioni che hanno portato ai gol di Openda e David.

Due reti fondamentali non solo per ribaltare la gara, ma anche per restituire fiducia a due attaccanti che ne avevano forte bisogno. La prestazione complessiva, però, non ha convinto pienamente Oreggia, che ha mantenuto un giudizio critico sulla prova di squadra: “La vittoria della Juventus a Bodo contro una squadra di dopolavoristi ferroviari salva la faccia e la speranza Champions”.

La Juventus rientra a Torino

Intanto la Juventus è rientrata verso Torino con qualche difficoltà logistica. L’aereo dei bianconeri ha infatti subito dei ritardi a causa del ghiaccio, rallentando il viaggio di rientro e costringendo la squadra a una tabella di marcia meno agevole del previsto. Da domani, 27 novembre, il gruppo tornerà a lavorare in vista della prossima sfida di campionato contro il Cagliari, un appuntamento da non fallire.

L’obiettivo è chiaro: dopo il pari di Firenze, i bianconeri vogliono ritrovare il successo anche in Serie A per dare continuità al risultato ottenuto in Champions League.