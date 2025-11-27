Il tema della possibile disparità di trattamento tra la Juventus e le altre società calcistiche italiane ciclicamente ritorna in auge e negli ultimi giorni ha ripreso forza, anche a causa delle recenti discussioni relative alle inchieste sulle plusvalenze. Alcuni opinionisti nella trasmissione web Juventibus hanno fatto notare come la gestione dei vari casi legati ai conti delle società sia spesso apparsa disomogenea, soprattutto se paragonata alla severità applicata nei confronti dei bianconeri durante le stagioni passate. Proprio su questi aspetti si è soffermato Fabio Ravezzani: “Ci risiamo?

Ma direi di sì. Il vero problema è che la Juve non fa paura a nessuno. Cioè, tu puoi sputare sulla Juventus e hai mediamente un applauso, diciamo, la grande fetta di opinione pubblica e di giornalisti. Tu vai in TV e dici: ‘Perché la Juve ruba, è una società di ladri, di tifosi ladri, giocatori corrotti, dopati, è la vergogna del calcio nazionale’. E metà dell’uditorio applaude. L’altra metà rimane interdetta. C’è qualche juventino che si in***za, ma è poca roba”.

L’analisi di Ravezzani

Le parole del direttore di Telelombardia non solo hanno acceso il dibattito tra i tifosi sul trattamento riservato ai club.

Inoltre Ravezzani ha ampliato il suo ragionamento sottolineando come, secondo lui, il trattamento riservato alle altre tifoserie sarebbe differente.

In particolare, ha ricordato alcune situazioni del passato in cui i sostenitori di club rivali hanno reagito con fermezza alle ipotesi di sanzioni contro la propria squadra, creando un clima molto più acceso e determinato rispetto a quanto visto a Torino: “Cioè tu prova a fare al Napoli o alla Roma o alla Lazio e o alla Fiorentina quello che hai fatto alla Juventus. Ma voi ve lo ricordate? E io me lo ricordo abbastanza bene che quando si parlava di penalizzare la Fiorentina a Firenze avevano occupato la stazione i tifosi. Cosa hanno fatto a Torino? Niente, hanno subito con Sabauda rassegnazione”.

I campioni del 1985 alla Continassa

Mentre il dibattito continua a infiammare il web e le trasmissioni sportive, la Juventus prova a mantenere il focus sul campo.

La squadra, impegnata nella preparazione della sfida contro il Cagliari, sta lavorando sotto la guida di Spalletti per dare continuità ai risultati e ritrovare solidità in campionato. La seduta odierna del 27 novembre è stata resa ancora più speciale da una visita dal valore fortemente simbolico.

Alla Continassa, infatti, sono arrivati i campioni del mondo bianconeri del 1985. Infatti l'8 dicembre di quell'anno, la Juventus vinse la Coppa Intercontinentale contro l’Argentinos Juniors ai rigori. Tra i protagonisti di quella notte c’erano figure come Platini, Tacconi, Cabrini e molti altri, che appunto nelle scorse ore sono stati accolti con grande entusiasmo da Spalletti, dalla squadra e dalla dirigenza juventina guidata da Comolli, Chiellini e Modesto.