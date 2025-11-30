La Juventus ha ottenuto una vittoria fondamentale superando il Cagliari per 2-1 grazie alla doppietta firmata da Kenan Yildiz, uno dei protagonisti più brillanti di questa fase della stagione. Il giovane talento turco ha trascinato la squadra bianconera in una gara tutt’altro che semplice, ma la prestazione complessiva della squadra non ha convinto una parte del pubblico presente allo Stadium. Nonostante i tre punti, infatti, dagli spalti non sono mancati mugugni e commenti critici, a conferma di un clima che rimane teso intorno all’ambiente juventino.

L’episodio più discusso è avvenuto durante il secondo tempo, quando un tifoso ha indirizzato a Luciano Spalletti parole dure: “Fanno schifo. Togligli la pasta”. Un attacco diretto alla squadra e, implicitamente, alla gestione tecnica del nuovo allenatore. La risposta del tecnico di Certaldo non si è fatta attendere e ha aggiunto ulteriore pepe alla vicenda: “Ma cosa vuoi? Dimmi, cosa vuoi?”. Un botta e risposta che ha riportato alla mente un precedente illustre.

Il precedente di Allegri

Anche Massimiliano Allegri, infatti, si trovò in passato a fronteggiare le proteste di un tifoso durante un match allo Stadium, replicando con un noto: “Stai zitto, cosa c’è, vieni qua”.

La Juventus, quindi, sembra vivere nuovamente dinamiche già viste in passato, segno che parte della tifoseria non è ancora soddisfatta della continuità e dell’identità di gioco espressa dalla squadra.

Ciononostante, Spalletti ha voluto difendere fermamente il gruppo, consapevole delle pressioni che accompagnano chi indossa la maglia bianconera. Il tecnico pretende compattezza, soprattutto in una fase della stagione in cui i risultati servono non solo per la classifica, ma anche per ritrovare fiducia. Secondo diverse sensazioni interne allo spogliatoio, Spalletti sarebbe convinto di poter trovare, passo dopo passo, la giusta quadra nonostante lo scetticismo che ancora serpeggia tra alcuni sostenitori.

Domani 1° dicembre gli esami per Vlahovic

Oltre al clima pesante sugli spalti, la serata contro il Cagliari ha portato con sé una preoccupazione ancora più grande: l’infortunio di Dusan Vlahovic.

Il serbo è uscito malconcio e le sue condizioni destano timore. Gli esami sono previsti soltanto domani, 1 dicembre, e questo dettaglio ha generato ulteriori dubbi. Di solito, infatti, quando si sospetta un problema serio, i controlli immediati non avvengono entro 24 ore ma dopo le 48 ore, per permettere alla zona interessata di sfiammarsi e rendere più chiara la diagnosi. Una tempistica che non lascia presagire nulla di particolarmente rassicurante.

Nel frattempo Spalletti sta già valutando diverse soluzioni alternative, consapevole che Vlahovic rappresenta un punto cardine del sistema offensivo bianconero. La sensazione è che, qualora il serbo fosse costretto a fermarsi, il tecnico dovrà affidarsi a David.

L’attaccante canadese, però, è chiamato a invertire una tendenza non troppo brillante: le sue ultime prestazioni non sono sembrate particolarmente convincenti, nonostante il gol realizzato in Champions League.

In un contesto complesso tra pressioni, infortuni e ricerca di equilibrio, la Juventus sa di dover trovare continuità e di avere bisogno, più che mai, del sostegno del proprio pubblico. La vittoria sul Cagliari rappresenta un passo avanti, ma la strada per ritrovare serenità è ancora lunga.