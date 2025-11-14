La Juventus si trova davanti a uno dei dossier più delicati della propria programmazione futura: il rinnovo di Kenan Yildiz. Il talento turco, ormai punto fermo del progetto bianconero e numero 10 della squadra, chiede un adeguamento economico che superi i 6 milioni di euro a stagione. La dirigenza, invece, intende restare sotto la soglia dei 5 milioni, creando una distanza che, al momento, rende la trattativa più complessa del previsto.

La richiesta della Juventus per Yildiz

La situazione si intreccia con l’interesse concreto del Real Madrid, che da settimane segue l’evoluzione del caso.

Secondo le indiscrezioni provenienti dalla Spagna, l'allenatore dei Blancos Xabi Alonso considera Yildiz un profilo ideale per il nuovo ciclo tecnico e avrebbe chiesto ai vertici merengues di tentare l’affondo. Il nodo principale resta comunque il rinnovo. Per la Juventus, trattenere Yildiz significa blindare un asset tecnico e di mercato cruciale, reduce da una stagione in cui ha evidenziato personalità, qualità e una crescita costante, attirando l’attenzione di mezza Europa. Per il giocatore, invece, il nuovo contratto deve riflettere il ruolo centrale acquisito e l’interesse internazionale che ne certifica il valore.

La Juventus, però, ha già fissato una condizione chiara: il turco non partirà se non arriverà un’offerta superiore ai 100 milioni di euro, cifra ritenuta necessaria per privarsi di uno dei giocatori più promettenti della rosa.

Il piano del club spagnolo

Il Real potrebbe raggiungere questo valore in due modi: raccogliere liquidità attraverso la possibile cessione di Vinicius Jr. in Arabia Saudita oppure inserire nella trattativa il cartellino di Rodrygo, calciatore molto apprezzato dalla dirigenza bianconera. Entrambe le ipotesi sono considerate percorribili, ma servirebbe comunque un accordo economico complessivo in grado di soddisfare le richieste del club italiano.

Nei prossimi mesi la trattativa entrerà nel vivo: i bianconeri vogliono evitare un caso simile ad altri talenti persi in passato, mentre il Real Madrid osserva e prepara la strategia. Il futuro di Yildiz, oggi più che mai, resta una delle questioni più calde del mercato europeo.

Chiaro che la Juventus resta comunque in pieno potere visto che il classe 2005 ha un contratto in scadenza a giugno 2029, dunque fra oltre tre anni e mezzo.

Dunque, se da un lato il club vuole premiare il suo numero 10, dall'altro c'è da dire che solo una proposta davvero fuori mercato, come quella che può essere da 100 milioni di euro, potrà far traballare i Bianconeri. In caso contrario il futuro di Kenan Yildiz sarà a Torino, rinnovo o non rinnovo che sia.