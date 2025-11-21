Nelle scorse ore l'opinionista Massimo Zampini ha parlato su Youtube della casualità che ha voluto il termine della squalifica di Andrea Agnelli per il caso plusvalenze nello stesso giorno in cui il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è stato deferito per il caso Osimhen.

Juventus, Zampini: 'Nel giorno in cui finisce la squalifica grottesca di Agnelli De Laurentiis viene deferito'

L'opinionista Massimo Zampini ha registrato un video sul canale Youtube di Juventibus parlando degli avvenimenti delle ultime ore:" Nello stesso giorno in cui finisce la grottesca squalifica di Andrea Agnelli hanno deferito Aurelio De Laurentiis.

Credo che si tratti della pietra tombale per coloro che credevano ingenuamente o anche strumentalmente che la giustizia sportiva operasse in maniera equanime o in modo giusto. D'altronde molti pensano che trattandosi di cose giudiziarie non possano esserci scabrosità, ma io ricordo che 20 anni e nel caso Calciopoli, qualcuno tenne da parte delle chiamate che uscirono solo 4 anni dopo. Bella la vita quando il procuratore federale dorme e non si accorge che i giocatori coinvolti nello scambio Osimhen e che non fanno neanche più quel mestiere, sono stati valutati 5 milioni di euro ciascuno. Non è bastato a far scattare l'allarme neanche quando sono uscite le intercettazioni sulla natura della trattativa con il Lille e di come furono scelti quei giocatori".

Zampini ha proseguito: "La giustizia sportiva, e cito una famosa frase di un film, può essere piuma o ferro e da quello che abbiamo visto negli ultimi anni contro la Juventus è stata sempre ferro. Con il Napoli e in passato con altri club invece mi sembra che ci siano andati con molta più morbidezza. Perché quando hanno punito la società bianconera, hanno fatto pesare elementi come il libro nero di Paratici o le intercettazioni nelle quali alcuni dirigenti dicevano di aver combinato un guaio simile a quello di Calciopoli. Però quando i giocatori coinvolti nello scambio Osimhen dicono pubblicamente di non esser stati neanche interpellati sulla vicenda e di non aver fatto neppure le visite mediche per il club francese, allora quello va bene.

Insomma mi sembra che si faccia lo stesso campionato ma che la Juventus da 20 anni giochi in un'altra categoria".

Juve, i tifosi rispondono a Zampi: 'Facciamo una squadra più forte di questi personaggi'

Le parole di Zampini hanno catturato l'attenzione di tantissimi tifosi sul web: "Ciao Massimo, condivido ogni singola parola di ciò che dici. L'unica risposta che si può dare a questi personaggi che gestiscono il calcio italiano è quella che venga fatta una Juve ancora più forte di quella che questi personaggi hanno distrutto" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Credo sia giusto così...la Juve tace su tutto mentre tutti gli altri protestano pubblicamente per qualsiasi cosa? E allora è giusto che paghi solo la vecchia Signora".