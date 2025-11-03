Nel 2006 la Juventus venne travolta dallo scandalo di Calciopoli, un evento che sconvolse il calcio italiano e segnò profondamente la storia del club bianconero. A seguito delle indagini e delle sentenze sportive, alla squadra furono revocati gli scudetti delle stagioni 2004/2005 e 2005/2006, due titoli che la Juventus aveva conquistato sul campo sotto la guida di Fabio Capello. A distanza di anni, il dibattito su quella vicenda resta ancora aperto, e non mancano le voci di ex protagonisti pronti a rivendicare i successi sportivi ottenuti sul terreno di gioco.

In queste ore, a tornare sull’argomento è stato l’ex difensore bianconero Jonathan Zebina, che in un’intervista alla Gazzetta dello Sport ha espresso con fermezza il proprio punto di vista. “Sento miei anche quei due campionati, noi abbiamo vinto sul campo. Eravamo i più forti e lo abbiamo dimostrato dall’inizio alla fine”, ha dichiarato l’ex calciatore francese, ricordando gli anni in cui vestiva la maglia della Juventus.

Le parole di Zebina

Zebina, che con la Juventus ha vissuto stagioni intense sia in Serie A che in Champions League, ha anche parlato del rapporto speciale che lo legava a Fabio Capello, tecnico che lo aveva già allenato ai tempi della Roma. “È stato lui a darmi fiducia e insieme abbiamo vinto tanto tra Roma e Torino”, ha ricordato il francese, riconoscendo nell’allenatore friulano una figura fondamentale per la sua carriera.

Capello, infatti, lo portò con sé a Torino nell’estate del 2004, dopo gli anni condivisi nella capitale, contribuendo a inserirlo in una delle difese più solide d’Europa in quel periodo.

Zebina ha spiegato le ragioni di quella scelta, sottolineando come la decisione di cambiare maglia non fu dettata da motivi personali ma da una naturale evoluzione professionale. “È una cosa che ho sempre trovato ingiusta. Il mio ciclo in giallorosso era finito e scelsi di seguire Capello alla Juventus”, ha raccontato, ricordando le critiche ricevute all’epoca da parte di una parte della tifoseria romanista.

La Juventus prepara il match contro lo Sporting

Mentre le parole di Zebina riportano alla mente un periodo controverso e ancora discusso del calcio italiano, la Juventus di oggi guarda avanti.

