In queste ore è circolata l'indiscrezione di calciomercato rivelata da Fabrizio Romano che la Juventus a giugno metterà a segno un grande colpo nella zona del centrocampo. Sono tantissimi i nomi che stanno venendo accostati al club bianconero e tra questi, secondo il giornalista Mirko Di Natale, ci sarebbe pure quello di Ayyoub Bouaddi, mediano attualmente in forza al Lille.

Di Natale: 'Bouaddi nome importante, costa almeno 50 milioni'

Quello di Bouaddi non è un nome nuovo per la Juventus: come ha spiegato Mirko Di Natale ai microfoni di Juventibus, il club bianconero è sulle tracce del casse 2007 da tempo.

"Degli emissari mandati da Comolli all'Olimpico in occasione della gara di Europa League fra Roma e Lille ci fanno capire come l'interessamento per il giocatore sia concreto e non nasca in questi giorni. Sono convinto quindi che il club bianconero stia addosso al transalpino, che è un nome che continua a circolare con insistenza alla Continassa e che per caratteristiche, è un tipo di mediano che attualmente manca nella rosa della vecchia signora. Dico questo perché sappiamo che Spalletti ama passare senza grandi problemi dal 4-2-3-1 al 4-3-3 e gente di qualità come Bouaddi alla Juve non c'è. Detto questo, parliamo di un calciatore che ha un costo importante, perché può essere acquistato ma per una cifra che supera i 50 o forse anche i 60 milioni di euro"

Di Natale ha proseguito: "Sul francese si potrebbe scatenare una bagarre in estate, ecco perché penso che la Juventus tenterà di giocare in anticipo su di lui.

In ogni caso il nome di Bouaddi non è l'unico che il club bianconero sta osservando e guarda caso mi risulta ci siano stati di recente dei contatti con l'entourage di Bernardo Silva. Il giocatore non ha un club in testa per il proprio futuro, perché molto probabilmente non rinnoverà con il City, anche se il Benfica si sta facendo avanti in maniera decisa. La Juventus si è interessata al portoghese e con questo non voglio dire che lo prenderà di sicuro ma dal sondaggio per il centrocampista lusitano possiamo capire che il club bianconero sta cercando un calciatore con determinate caratteristiche".

Bouaddu, un talento della nuova leva calcistica francese

Ayyoub Bouaddi è uno dei talenti più intriganti della nuova generazione francese: centrocampista moderno, unisce una sorprendente maturità tattica a una pulizia tecnica rara per la sua età.

Gestisce il pallone con calma da veterano, alternando verticalizzazioni rapide a passaggi di costruzione che danno ritmo alla manovra. La sua fisicità gli permette di imporsi nei duelli, mentre la lettura delle linee di passaggio lo rende prezioso anche in fase di interdizione. Completo, ordinato tatticamente e spesso capace di influire sulle dinamiche delle partite, Bouaddi si sta affermando come un tipo di mediano capace di tenere insieme equilibrio, qualità e intensità.