Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista Gianni Balzarini, la Juventus farebbe bene a prendere in considerazione il ritorno nel mercato di gennaio di Miralem Pjanic, centrocampista bosniaco attualmente svincolato che ha già vissuto 4 anni in bianconero.

Juventus, il nome di Pjanic torna a rimbalzare tra le mura della Continassa, Balzarini: 'Sarebbe molto utile'

In queste ore si è diffusa la notizia che vorrebbe la Juventus pronta a ragionare sul ritorno clamoroso di Miralem Pjanic [VIDEO], centrocampista bosniaco già passato per la Continassa e attualmente svincolato.

Dell'indiscrezione sul classe '90 ha quindi voluto parlare su Youtube il giornalista Gianni Balzarini: "Siamo nel campo ancora delle ipotesi ma mi fa piacere che molti tifosi bianconeri approverebbero l'arrivo del calciatore. Io mi domando, perché non dovrebbe essere utile alla causa? Ok ora è svincolato, ma fino all'anno scorso ha giocato col CSKA Mosca, dopo aver collezionato le esperienze in Turchia, Arabia e Barcellona. Parliamo di un calciatore che compie 36 anni nel prossimo aprile, quindi relativamente anziano e non vedo perché ci dovrebbero essere perplessità riguardo al suo rientro a Torino".

Balzarini ha proseguito: "Pjanic non può aver disimparato a giocare a pallone e mi stupisco di quando certi tifosi mi domandano se sono serio nel cavalcare un suo ritorno alla Juventus.

Non sto dicendo chiaramente dicendo che il club bianconero debba puntare sul classe '90 per i prossimi anni, ma sto sottolineando come un suo impiego da gennaio in poi, potrebbe aiutare la formazione guidata da Luciano Spalletti. Ovviamente nessuno ti vieterebbe di fargli anche un contratto di un anno e mezzo e di avere comunque a disposizione un calciatore di qualità che può sempre subentrare dalla panchina. Questo non toglie che la società piemontese possa sempre prendere un regista di qualità da inserire nella rosa".

Pjanic, un tassello fondamentale nella Juve di Allegri

Miralem Pjanić, arrivato alla Juventus nell’estate del 2016 dalla Roma, ha vissuto quattro stagioni ricche di successi con il club bianconero.

Durante la sua permanenza a Torino (2016–2020), il centrocampista bosniaco ha conquistato quattro Scudetti consecutivi (2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20), due Coppe Italia (2016-17 e 2017-18) e una Supercoppa Italiana (2018). Oltre ai trofei, Pjanić si è distinto come uno dei registi più eleganti e precisi della Serie A, noto per la sua visione di gioco, la qualità nei passaggi e la straordinaria abilità sui calci piazzati, diventando un punto di riferimento nel centrocampo juventino durante l’era Allegri e Sarri.