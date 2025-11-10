In casa Juventus si continuerebbe a lavorare senza sosta per il mercato di gennaio. Tra i profili più graditi per le corsie esterne spicca quello del terzino destro del Chelsea Malo Gusto che, per duttilità tattica e tecnica individuale, potrebbe diventare molto utile alle idee di gioco di Luciano Spalletti. Vista però la valutazione da 35 milioni di euro del cartellino del calciatore e la poca propensione da parte del Chelsea di volersi privare del giocatore, un’eventuale trattativa potrebbe preannunciarsi molto difficile fin dall'inizio.

Per Malo Gusto serve un’offerta irrinunciabile

Come anticipato, nonostante il possibile gradimento da parte della società bianconera per il giocatore, l'operazione Malo Gusto potrebbe risultare fin da subito molto complessa.

Infatti, dopo aver sborsato una cifra considerevole (circa 30 milioni di euro) per assicurarsi il cartellino del giocatore dal Lione nel mercato invernale 2023, il Chelsea non sembrerebbe intenzionato a privarsi del laterale già a gennaio.

Tuttavia, un’eventuale partenza di Malo Gusto verrebbe presa in considerazione dal club inglese solamente di fronte a un'offerta economicamente irrinunciabile, capace di coprire ampiamente l'investimento fatto e, magari, garantire una plusvalenza immediata.

Malo Gusto: come giocherebbe con Spalletti

L'eventuale ingaggio dell’esterno francese da parte della Juventus offrirebbe naturalmente diverse soluzioni tattiche a Spalletti. Il tecnico toscano, noto per la sua propensione al gioco offensivo e per l'utilizzo di moduli come il 4-3-3 o il 4-2-3-1, potrebbe schierare il giovane francese nel ruolo di terzino con il fine di dare maggiore spinta al gioco sulla fascia destra. Qualora Spalletti optasse per un 3-4-3, Malo Gusto potrebbe essere avanzato dall’ex ct azzurro nel ruolo di esterno destro di centrocampo e grazie alla sua tecnica individuale e all’abilità nei cross, risultare utile sia nella manovra offensiva che nei ripiegamenti difensivi

Oltre a Malo Gusto, la Juve valuterebbe anche Molina

È bene sottolineare come Malo Gusto non sarebbe però l'unico nome utile a rinforzare la fascia destra sulla lista della Juventus.

Infatti, la dirigenza bianconera sarebbe interessata anche a Nahuel Molina, esterno argentino ex Udinese ora in forza all'Atlético Madrid.

L'interesse per Molina da parte della Juve non sarebbe nuovo e risalirebbe già alla passata sessione estiva di calciomercato, quando i contatti tra i club si sarebbero intensificati senza però trovare l'accordo finale. L'argentino conosce bene la Serie A e rappresenterebbe un'alternativa più economica rispetto al francese, tanto che il suo cartellino si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro.