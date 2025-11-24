C’è un’Italia che non si ferma mai. È l’Italia del calcio itinerante, quella che attraversa il Paese per colorare i settori ospiti, che parte di notte, si organizza all’alba, affronta chilometri, pioggia, treni in ritardo, obblighi e divieti. Il weekend appena trascorso ha offerto una fotografia nitida di questa passione in movimento: dieci trasferte che, tra Serie A, B e C, hanno mostrato la vitalità del nostro tifo organizzato e non, confermandolo come uno dei fenomeni culturali più riconoscibili del Paese.

Dall’Olimpico al “Bentegodi”, da Guidonia, passando per Monza, Chiavari e Ascoli: gli stadi hanno accolto migliaia di tifosi che hanno trasformato il calcio in un rituale collettivo.

Le presenze più massicce sono arrivate dalle categorie superiori, come prevedibile, ma il dato complessivo parla chiaro: la geografia della passione non conosce categorie.

Derby di Milano a parte, al primo posto, in termini di numeri assoluti, si piazza il settore ospiti dei romanisti a Cremona, praticamente sold out con quasi 2.500 presenze. Non sono mancati gli exploit delle piazze storiche: Parma (1.240 a Verona), Cesena (1.102 a Monza), Palermo (1.060 a Chiavari). Tre tifoserie che da tempo hanno riscoperto la dimensione del viaggio come parte integrante della loro identità. E tuttavia, quando si scende nelle categorie inferiori, emerge con ancora più forza un dato culturale: la passione non è proporzionale alla categoria, anzi, spesso la Serie C custodisce le forme più autentiche del tifo.

Lo dimostrano realtà come Guidonia — che ha accolto 576 tifosi del Campobasso — e Ascoli, dove i 565 sostenitori dell’Arezzo hanno firmato un’altra presenza importante. È un’Italia calcistica che si muove tutta insieme, ognuno con i propri colori, le proprie storie, le proprie tradizioni. Ma se la fotografia del weekend è ricca di numeri significativi, due trasferte meritano un approfondimento speciale: quella del Lecce, che si è presentato a Roma nonostante ostacoli e restrizioni, e quella del Vicenza, che a Brescia ha realizzato la presenza più imponente dell’intera Serie C.

Lecce, grande numero nonostante le restrizioni

La trasferta del Lecce, numericamente modesta ma simbolicamente potentissima, è una delle storie più rilevanti del weekend.

A Roma, per la sfida contro la Lazio, il settore ospiti dell’Olimpico ha ospitato 684 tifosi leccesi, un numero che colpisce se contestualizzato: per accedere al settore era necessaria la tessera fidelity, e i gruppi organizzati avevano scelto di non partire. Due elementi che avrebbero potuto ridurre drasticamente la presenza giallorossa. E invece no. Il popolo salentino ha risposto comunque, come spesso accade quando si tratta di difendere la propria identità lontano da casa. Quei 684 non sono un semplice dato: sono la rappresentazione di una tifoseria che, pur divisa dalle restrizioni e priva della propria anima organizzata, riesce comunque a farsi sentire. Gente partita individualmente, famiglie, piccoli gruppi spontanei: l’esercizio puro del tifo, senza scorte, senza megafoni, senza coreografie, ma con lo stesso calore di sempre.

Un segnale di resistenza, di unità e di fede, l’ennesimo capitolo di una tifoseria che da decenni continua a stupire per costanza e attaccamento.

Vicenza primo in Serie C

Se il Lecce ha brillato per spirito, il Vicenza ha invece dominato i numeri della Serie C. La trasferta dei biancorossi al “Rigamonti” di Brescia è stata la più numerosa dell’intera Serie C nel weekend, con 1.029 presenze registrate nel settore ospiti. Un dato di assoluto rilievo, non solo per la categoria, ma per le modalità con cui è maturato: i biglietti sono andati esauriti in poche ore, in un’adesione immediata e quasi istintiva.

La classifica del weekend: dieci trasferte, dieci storie di appartenenza

Ed ecco la classifica completa delle dieci trasferte più numerose del fine settimana, considerando i settori ospiti delle gare di Serie A, B e C.

Non solo numeri, ma indicatori di vitalità, radicamento e partecipazione.

1. Cremonese – Roma: 14.666 (2.436, settore ospiti)

2. Udinese – Bologna: 23.756 (1.330, settore ospiti)

3. Verona – Parma: 26.266 (1.240)

4. Monza – Cesena: 7.777 (1.102)

5. Entella – Palermo: 3.351 (1.060)

6. U. Brescia – Vicenza: 11.206 (1.029)

7. Torino – Como: (980)

8. Lazio – Lecce: 10.000* (684, fidelity, no gruppi organizzati)

9. Guidonia – Campobasso: 2.175 (576, settore ospiti)

10. Ascoli – Arezzo: 10.794 (565, settore ospiti)

Dieci numeri che raccontano un Paese in viaggio. Dieci storie di appartenenza, di sacrifici personali, di chilometri macinati per un’ora e mezza di partita. È il calcio vissuto con la pancia e con il cuore, quello che continua a resistere nonostante restrizioni, costi e categorie. È l’altra faccia del nostro sport: quella che non appare nei dati economici, ma che riempie i settori ospiti, canta, soffre e corre dietro ai propri colori.