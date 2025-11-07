Le Havre e Nantes si preparano a scendere in campo per la dodicesima giornata di Ligue 1, in programma sabato 8 novembre alle ore 19:00.

Le probabili formazioni di Le Havre-Nantes

Le Havre (4-4-2 Rombo): Mory Diaw; Lloris, Sangante, Zouaoui, Loïc Nego; Seko, Kechta, Touré, N'diaye; Issa Soumaré, Mambimbi.

Nantes (4-5-1): Carlgren; Tylel Tati, Awaziem, Nicolas Cozza, Amian; Junior Mwanga, Tabibou, Leroux, Guirassy, Matthis Abline; El-Arabi.

Quote di Le Havre-Nantes: i padroni di casa partono favoriti

Le agenzie di scommesse vedono il Le Havre favorito per questa sfida.

Secondo William Hill, la vittoria interna è quotata a 1.95, il pareggio a 3.20 e il successo esterno del Nantes a 3.90. Anche Bet365 conferma il pronostico favorevole a Le Havre, con quote di 1.90 per la vittoria casalinga, 3.30 per il pareggio, e 4.50 per il trionfo dei "Canarini".

Le statistiche dei giocatori chiave

Tra i protagonisti più attesi della sfida, c’è Issa Soumaré di Le Havre.

Il 25enne senegalese ha già dimostrato di essere una pedina fondamentale per l’attacco della squadra normanna. Con 11 presenze su 11 partite giocate in questa stagione, Soumaré ha collezionato 996 minuti, segnando 3 reti e fornendo 2 assist, con una media voto di 7.18. Nota di merito anche per i 180 duelli totali disputati, di cui ben 86 vinti, a dimostrazione del suo impatto fisico e tecnico sul campo.

Per quanto riguarda il Nantes, uno dei nomi da tenere d'occhio è Youssef El-Arabi. L’esperto attaccante marocchino, pur partendo spesso dalla panchina, ha saputo segnare 2 gol in 296 minuti suddivisi in 9 presenze. La sua esperienza e fiuto del gol possono essere determinanti per cambiare l'inerzia di una partita.

Un'altra osservazione merita il giovane talento Bahereba Guirassy. A soli 19 anni, il centrocampista della Guinea si sta affermando nel gruppo del Nantes, totalizzando 2 gol e 1 assist in 521 minuti giocati. Guirassy partecipa attivamente sia in fase di costruzione con 128 passaggi completi, sia in fase difensiva con 14 tackle effettuati.