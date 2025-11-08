Nelle scorse ore l'ex calciatore Nicola Legrottaglie ha parlato a Tuttosport della Juventus e dell'eventuale ritorno in società di Alessandro Del Piero, sottolineando come l'icona bianconera garantirebbe identità alla società piemontese. Dell'ex numero 10 e di un suo rientro alla Juve ha detto la propria opinione anche Edwin Van der Sar, intervistato al Football Business Forum.

Juve, Legrottaglie: 'Come si può non pensare a Del Piero in società? Insieme a Chiellini darebbe identità'

L'ex difensore Nicola Legrottaglie è stato intervistato nelle scorse ore ai microfoni del quotidiano Tuttosport e parlando della Juventus e di un possibile ritorno in società di Alessandro Del Piero ha detto: "Beh, come si fa a non pensare a lui?

Sarebbe un altro punto di riferimento. Alex ha carisma, ha spessore, un valore di livello molto alto. In quale ruolo lo immagino? Già l’idea di avere lui, oltre a Chiellini, darebbe un tocco di juventinità importante. Sul ruolo dipenderà dalle dinamiche interne che si verrebbero eventualmente a creare, ma sarebbe un’altra scelta giusta".

Legrottaglie ha espresso una riflessione approfondita sulla situazione attuale della Juventus, sottolineando come la squadra non disponga più dei grandi interpreti tecnici di un tempo. A suo giudizio, soltanto alcuni elementi – tra cui Yildiz, Vlahovic e Bremer – rappresentano oggi punti di riferimento di valore assoluto, motivo per cui Luciano Spalletti avrebbe scelto di ripartire proprio da loro per costruire un nuovo progetto tecnico.

Secondo Legrottaglie, Vlahovic può offrire un contributo decisivo in termini di personalità e leadership, ma il continuo metterlo in discussione non ha certamente favorito la sua crescita. L’ex difensore si dice sorpreso dalle indiscrezioni secondo cui la società bianconera starebbe valutando l’ingaggio di un altro attaccante, ritenendo che un centravanti di livello la Juventus lo abbia già in casa.

Legrottaglie ha poi aggiunto che, se il club riuscirà a valorizzare adeguatamente il talento del serbo – compito nel quale Spalletti può rivelarsi determinante – Vlahovic potrà diventare devastante sotto porta. Per questo, secondo lui, il giocatore dovrebbe agire più stabilmente all’interno dell’area di rigore e sentirsi pienamente sostenuto dall’ambiente.

Solo così, conclude, potrà nascere un’intesa duratura tra le parti, magari favorita anche dalla disponibilità del calciatore stesso, che a Torino può contare su un pubblico unico per passione e vicinanza.

Van der Sar: 'Del Piero presidente della Juve? Potrebbe essere ma è una sua decisione'

Anche l'ex portiere Edwin Van der Sar, intercettato dai giornalisti al Football Business Forum, organizzato dalla Bocconi di Milano ha parlato di Juventus e di un eventuale ritorno di Del Piero: "L’ho incontrato due mesi fa in Portogallo. Una posizione in un club come manager o direttore non è facile. Ci sono tante pressioni, le abbiamo già avute da calciatori, dipende cosa vuole fare. Presidente per riportare la juventinità? Potrebbe essere, ma è una sua decisione".