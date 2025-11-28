Sabato 29 novembre alle ore 18:30, il Levante accoglierà l'Athletic Bilbao all'Estadio Ciudad de Valencia per il 14° turno della stagione 2025/26 della Liga Spagnola. Sarà un test importante per entrambe le squadre, con i padroni di casa alla ricerca di punti importanti per risalire la classifica e i baschi intenzionati a confermare le loro recenti prestazioni positive.

Quote di Levante-Athletic Bilbao: ospiti leggermente favoriti

Sono gli ospiti dell'Athletic Bilbao a partire con i favori dei bookmaker.

William Hill quota la vittoria dell'Athletic Bilbao a 2.10, mentre il successo casalingo del Levante è offerto a 3.50, stesso valore per il pareggio che gli esperti indicano a 3.25. Anche Bet365 allinea le proprie previsioni, dando l'Athletic a 2.15, il Levante a 3.50 e il pareggio leggermente più alto a 3.30.

Le statistiche dei protagonisti attesi

Tra i giocatori da seguire con attenzione, spicca Carlos Álvarez del Levante.

Il 22enne ha già dimostrato le sue qualità in mezzo al campo, confermate dalle sue 13 apparizioni stagionali in cui ha segnato 2 gol e fornito un assist. Álvarez si distingue anche per la sua attività nei duelli, con 43 vinti su 102, e per la sua capacità di dribbling, con 8 riusciti su 26 tentativi.

Dall'altro lato, per l'Athletic Bilbao, gioca un ruolo chiave Álex Berenguer. Il centrocampista 30enne ha partecipato finora a 11 incontri, mostrando un buon controllo palla con un totale di 265 passaggi e 19 passaggi chiave realizzati, anche se non ha ancora segnato o fornito assist in questa stagione.

Interessante anche il profilo del giovane Nico Williams, sempre dell'Athletic, che in 9 apparizioni è riuscito a segnare 2 reti e a fornire 1 assist, con 22 dribbling riusciti su 50 tentativi.