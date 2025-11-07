Nella serata di domenica 9 novembre, tutti gli occhi saranno puntati sul Parc Olympique Lyonnais dove, alle 20:45, si disputerà sfida classica della Ligue 1 tra l'Olympique Lione e il Paris Saint-Germain.

Le probabili formazioni di Lione-PSG

Lione (4-2-3-1): Greif; Niakhaté, Mata, Tagliafico, Maitland-Niles; Morton, Tessmann; Tolisso, Moreira, Šulc; Satriano.

PSG (4-3-3): Chevalier; Pacho, Beraldo, Hernández, Zabarnyi; Vitinha, Zaïre-Emery, Neves; Barcola, Mayulu, Kvaratskhelia.

Quote di Lione-PSG: parigini favoriti

Nonostante l'atmosfera infuocata di Lione, i bookies vedono il PSG come il candidato principale al trionfo.

William Hill quota la vittoria del PSG a 1.83, mentre il pari è valutato a 3.70 e la vittoria del Lione a 3.90. Bet365 offre quote simili, con il successo parigino a 1.85, il segno X a 3.90 e il colpo esterno dei padroni di casa a 3.90.

Le statistiche dei protagonisti più attesi

Pavel Šulc, venticinquenne ceco, si è guadagnato un ruolo fondamentale nello scacchiere del Lione.

Schierato principalmente a centrocampo, quest’anno ha preso parte a 11 gare, subentrando spesso dalla panchina. Nonostante qualche difficoltà nei duelli (solo 23 vinti su 67), Šulc ha saputo farsi valere in zona gol con 4 marcature e un assist, dimostrando di poter fare male anche alle difese più arcigne.

L'ex interista Martín Satriano sta cercando di lasciare il segno nel campionato francese. Dopo un inizio di stagione non esplosivo con il Lens, ha trovato più minuti con la maglia del Lione, contribuendo con un assist e mostrando determinazione nei duelli corpo a corpo (15 vinti su 43). Sebbene gli manchi ancora la zampata decisiva sotto porta, il suo fisico e la presenza in attacco restano una risorsa per i suoi.

Per il Paris Saint-Germain, Gonçalo Ramos rappresenta un pericolo costante per le difese avversarie. In 11 presenze quest'anno, il portoghese ha già messo a segno 2 gol, mostrando un’ottima capacità di finalizzazione, come indicato dai suoi 19 tiri totali, 11 dei quali nello specchio della porta. L’efficacia nei dribbling (6 su 8) e l'abilità nei duelli fisici (25 vinti su 53) lo rendono uno dei calciatori da tenere d'occhio per l’incontro di domenica sera.