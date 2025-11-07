Nella serata di domenica 9 novembre, tutti gli occhi saranno puntati sul Parc Olympique Lyonnais dove, alle 20:45, si disputerà sfida classica della Ligue 1 tra l'Olympique Lione e il Paris Saint-Germain.

Le probabili formazioni di Lione-PSG

Lione (4-2-3-1): Greif; Niakhaté, Mata, Tagliafico, Maitland-Niles; Morton, Tessmann; Tolisso, Moreira, Šulc; Satriano.

PSG (4-3-3): Chevalier; Pacho, Beraldo, Hernández, Zabarnyi; Vitinha, Zaïre-Emery, Neves; Barcola, Mayulu, Kvaratskhelia.

France Flag
Ligue 1
Giornata 12
07/11/2025 20:45
Paris FC
VS
Rennes
08/11/2025 17:00
Marseille
VS
Stade Brestois 29
08/11/2025 19:00
Le Havre
VS
Nantes
08/11/2025 21:05
Monaco
VS
Lens
09/11/2025 15:00
Lorient
VS
Toulouse
09/11/2025 17:15
Angers
VS
Auxerre
09/11/2025 17:15
Strasbourg
VS
Lille
09/11/2025 17:15
Metz
VS
Nice
09/11/2025 20:45
Lyon
VS
Paris Saint Germain

Quote di Lione-PSG: parigini favoriti

Nonostante l'atmosfera infuocata di Lione, i bookies vedono il PSG come il candidato principale al trionfo.

William Hill quota la vittoria del PSG a 1.83, mentre il pari è valutato a 3.70 e la vittoria del Lione a 3.90. Bet365 offre quote simili, con il successo parigino a 1.85, il segno X a 3.90 e il colpo esterno dei padroni di casa a 3.90.

France Flag
Ligue 1
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Paris Saint Germain
11
7
3
1
21 / 9
12
24
W
D
W
D
D
2
Marseille
11
7
1
3
25 / 11
14
22
W
D
L
W
W
3
Lens
11
7
1
3
17 / 10
7
22
W
L
W
W
W
4
Lille
11
6
2
3
23 / 13
10
20
W
L
W
W
D
5
Monaco
11
6
2
3
23 / 17
6
20
L
W
W
D
D
6
Lyon
11
6
2
3
16 / 12
4
20
D
D
W
L
L
7
Strasbourg
11
6
1
4
22 / 16
6
19
L
W
L
D
W
8
Nice
11
5
2
4
16 / 16
0
17
L
W
W
W
D
9
Toulouse
11
4
3
4
17 / 15
2
15
D
D
L
W
W
10
Rennes
11
3
6
2
18 / 17
1
15
W
D
L
D
D
11
Paris FC
11
4
2
5
18 / 20
-2
14
W
D
L
L
W
12
Le Havre
11
3
4
4
12 / 16
-4
13
D
W
W
L
D
13
Stade Brestois 29
11
2
4
5
14 / 18
-4
10
D
L
L
D
D
14
Angers
11
2
4
5
8 / 15
-7
10
L
D
W
D
L
15
Nantes
11
2
3
6
10 / 17
-7
9
L
L
W
L
D
16
Lorient
11
2
3
6
13 / 25
-12
9
L
D
L
D
L
17
Metz
11
2
2
7
10 / 26
-16
8
W
W
L
L
L
18
Auxerre
11
2
1
8
7 / 17
-10
7
L
L
L
D
L

Le statistiche dei protagonisti più attesi

Pavel Šulc, venticinquenne ceco, si è guadagnato un ruolo fondamentale nello scacchiere del Lione.

Schierato principalmente a centrocampo, quest’anno ha preso parte a 11 gare, subentrando spesso dalla panchina. Nonostante qualche difficoltà nei duelli (solo 23 vinti su 67), Šulc ha saputo farsi valere in zona gol con 4 marcature e un assist, dimostrando di poter fare male anche alle difese più arcigne.

L'ex interista Martín Satriano sta cercando di lasciare il segno nel campionato francese. Dopo un inizio di stagione non esplosivo con il Lens, ha trovato più minuti con la maglia del Lione, contribuendo con un assist e mostrando determinazione nei duelli corpo a corpo (15 vinti su 43). Sebbene gli manchi ancora la zampata decisiva sotto porta, il suo fisico e la presenza in attacco restano una risorsa per i suoi.

Per il Paris Saint-Germain, Gonçalo Ramos rappresenta un pericolo costante per le difese avversarie. In 11 presenze quest'anno, il portoghese ha già messo a segno 2 gol, mostrando un’ottima capacità di finalizzazione, come indicato dai suoi 19 tiri totali, 11 dei quali nello specchio della porta. L’efficacia nei dribbling (6 su 8) e l'abilità nei duelli fisici (25 vinti su 53) lo rendono uno dei calciatori da tenere d'occhio per l’incontro di domenica sera.
