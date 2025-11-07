Lorient e Tolosa si preparano a sfidarsi nel match valido per la dodicesima giornata della Ligue 1, in programma il 9 novembre, con fischio d'inizio alle ore 15:00 allo Stade du Moustoir di Lorient. I bookmaker vedono il Tolosa leggermente favorito, un dettaglio che potrà influire sulle strategie adottate in campo.

Le probabili formazioni di Lorient-Tolosa

Lorient (3-4-2-1): Yvon Mvogo; Talbi, Yongwa, Igor Silva; Abergel, Arthur Ebong, Théo Le Bris, Kan Guy Arsene; Tosin, Karim Dermane; Bamba.

Tolosa (3-4-2-1): Restes; Cresswell, Nicolaisen, McKenzie; Mario Sauer, Cásseres, Sidibé, Dayann Methalie; Yann Gboho, Frank Magri; Emersonn.

France Flag
Ligue 1
Giornata 12
07/11/2025 20:45
Paris FC
VS
Rennes
08/11/2025 17:00
Marseille
VS
Stade Brestois 29
08/11/2025 19:00
Le Havre
VS
Nantes
08/11/2025 21:05
Monaco
VS
Lens
09/11/2025 15:00
Lorient
VS
Toulouse
09/11/2025 17:15
Angers
VS
Auxerre
09/11/2025 17:15
Strasbourg
VS
Lille
09/11/2025 17:15
Metz
VS
Nice
09/11/2025 20:45
Lyon
VS
Paris Saint Germain

Quote di Lorient-Tolosa: equilibrio con un leggero vantaggio per gli ospiti

Analizzando le quote dei principali bookmaker, il Tolosa è considerato leggermente favorito per portare a casa i tre punti: William Hill quota il successo esterno del Tolosa a 2.38, mentre la vittoria del Lorient è quotata a 2.90, con il pareggio a 3.10. Anche Bet365 offre quote simili, con gli ospiti a 2.38, il trionfo casalingo dei padroni di casa a 3.00, e il pari a 3.30.

Le quote riflettono una sfida serrata e tutta da vivere.

France Flag
Ligue 1
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Paris Saint Germain
11
7
3
1
21 / 9
12
24
W
D
W
D
D
2
Marseille
11
7
1
3
25 / 11
14
22
W
D
L
W
W
3
Lens
11
7
1
3
17 / 10
7
22
W
L
W
W
W
4
Lille
11
6
2
3
23 / 13
10
20
W
L
W
W
D
5
Monaco
11
6
2
3
23 / 17
6
20
L
W
W
D
D
6
Lyon
11
6
2
3
16 / 12
4
20
D
D
W
L
L
7
Strasbourg
11
6
1
4
22 / 16
6
19
L
W
L
D
W
8
Nice
11
5
2
4
16 / 16
0
17
L
W
W
W
D
9
Toulouse
11
4
3
4
17 / 15
2
15
D
D
L
W
W
10
Rennes
11
3
6
2
18 / 17
1
15
W
D
L
D
D
11
Paris FC
11
4
2
5
18 / 20
-2
14
W
D
L
L
W
12
Le Havre
11
3
4
4
12 / 16
-4
13
D
W
W
L
D
13
Stade Brestois 29
11
2
4
5
14 / 18
-4
10
D
L
L
D
D
14
Angers
11
2
4
5
8 / 15
-7
10
L
D
W
D
L
15
Nantes
11
2
3
6
10 / 17
-7
9
L
L
W
L
D
16
Lorient
11
2
3
6
13 / 25
-12
9
L
D
L
D
L
17
Metz
11
2
2
7
10 / 26
-16
8
W
W
L
L
L
18
Auxerre
11
2
1
8
7 / 17
-10
7
L
L
L
D
L

Le performance dei giocatori chiave

Muhamad Bamba, attaccante del Lorient, finora ha messo a segno un solo gol in nove presenze, con una valutazione media di 6.45.

Utilizzato prevalentemente come titolare, Bamba è in cerca di maggiore incisività sotto porta, come riflettono le sole 9 conclusioni tentate e 4 finite nello specchio. Pablo Pagis, invece, nonostante meno minuti giocati (409 in 8 presenze), ha un bottino personale di 3 reti, dimostrando una maggiore efficacia nel finalizzare le occasioni che gli capitano, con una percentuale di tiri in porta decisamente superiore.

Emersonn di Tolosa, giovane attaccante brasiliano, ha segnato 2 gol in 7 presenze, con una media valutativa di 6.63. La sua capacità di realizzatore è ancora in fase di rifinitura, con un totale di 16 tiri tentati. Tuttavia, è il dinamico Frank Magri a spiccare maggiormente per la squadra ospite, avendo già realizzato 4 reti in 11 presenze. Con 16 conclusioni di cui 9 nello specchio, Magri offre una minaccia concreta per qualsiasi difesa.
