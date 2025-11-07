Lorient e Tolosa si preparano a sfidarsi nel match valido per la dodicesima giornata della Ligue 1, in programma il 9 novembre, con fischio d'inizio alle ore 15:00 allo Stade du Moustoir di Lorient. I bookmaker vedono il Tolosa leggermente favorito, un dettaglio che potrà influire sulle strategie adottate in campo.

Le probabili formazioni di Lorient-Tolosa

Lorient (3-4-2-1): Yvon Mvogo; Talbi, Yongwa, Igor Silva; Abergel, Arthur Ebong, Théo Le Bris, Kan Guy Arsene; Tosin, Karim Dermane; Bamba.

Tolosa (3-4-2-1): Restes; Cresswell, Nicolaisen, McKenzie; Mario Sauer, Cásseres, Sidibé, Dayann Methalie; Yann Gboho, Frank Magri; Emersonn.

Quote di Lorient-Tolosa: equilibrio con un leggero vantaggio per gli ospiti

Analizzando le quote dei principali bookmaker, il Tolosa è considerato leggermente favorito per portare a casa i tre punti: William Hill quota il successo esterno del Tolosa a 2.38, mentre la vittoria del Lorient è quotata a 2.90, con il pareggio a 3.10. Anche Bet365 offre quote simili, con gli ospiti a 2.38, il trionfo casalingo dei padroni di casa a 3.00, e il pari a 3.30.

Le quote riflettono una sfida serrata e tutta da vivere.

Le performance dei giocatori chiave

Muhamad Bamba, attaccante del Lorient, finora ha messo a segno un solo gol in nove presenze, con una valutazione media di 6.45.

Utilizzato prevalentemente come titolare, Bamba è in cerca di maggiore incisività sotto porta, come riflettono le sole 9 conclusioni tentate e 4 finite nello specchio. Pablo Pagis, invece, nonostante meno minuti giocati (409 in 8 presenze), ha un bottino personale di 3 reti, dimostrando una maggiore efficacia nel finalizzare le occasioni che gli capitano, con una percentuale di tiri in porta decisamente superiore.

Emersonn di Tolosa, giovane attaccante brasiliano, ha segnato 2 gol in 7 presenze, con una media valutativa di 6.63. La sua capacità di realizzatore è ancora in fase di rifinitura, con un totale di 16 tiri tentati. Tuttavia, è il dinamico Frank Magri a spiccare maggiormente per la squadra ospite, avendo già realizzato 4 reti in 11 presenze. Con 16 conclusioni di cui 9 nello specchio, Magri offre una minaccia concreta per qualsiasi difesa.