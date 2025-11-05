Secondo quanto scritto sul social X dal giornalista Rai Marco Conterio, la Juventus potrebbe presto offrire un rinnovo di contratto a Dusan Vlahovic che non supererà però i sei milioni di euro di stipendio. Il centravanti serbo, stando alle parole di Conterio, a sua volta potrebbe richiedere un ricco bonus alla firma del nuovo accordo coi bianconeri.

Conterio: 'I bianconeri offriranno a Vlahovic un contratto al massimo da sei milioni, lui vorrà un ricco premio alla firma'

L'arrivo di Luciano Spalletti nella Juventus ha riacceso il motore di molti calciatori bianconeri, uno su tutti Dusan Vlahovic.

Il centravanti serbo nelle ultime tre partite signora è andato sempre a segno, mostrando quel feeling con la rete avversaria che si era già intravisto a inizio stagione con Tudor. Uno stato di grazia del classe 2000 e una fiducia apparentemente incondizionata del tecnico di Certaldo che starebbero spingendo i massimi dirigenti del club piemontese a vagliare seriamente l'ipotesi di un rinnovo col giocatore. Un argomento piuttosto delicato alla Continassa e di cui ha scritto nello specifico su X il giornalista Rai Marco Conterio: "Dusan Vlahovic e il rinnovo con la Juventus: La società bianconera non andrà oltre ai 5-6 milioni di euro da tetto ingaggi. La Juve è pronta a offrire un contratto lungo.

Vlahovic per rinnovare chiede un importante premio alla firma (i nuovi svincolati da 'acquistare')".

Le parole di Conterio, seguendo la nuova politica del risparmio adoperata dalla Juventus, non sorprendono più di tanto: era già nell'aria infatti che la vecchia signora non si sarebbe mai potuta permettere di offrire al centravanti serbo un contratto simile a quello tutt'ora in vigore fra le parti. Vlahovic ad oggi percepisce dal club torinese 12 milioni di euro netti, una cifra sproporzionata se paragonata allo stipendio medio dei calciatori bianconeri e soprattutto al rendimento dell'attaccante classe 2000 negli ultimi anni.

Juventus, un futuro con Vlahovic tutto da decidere

Quello che accadrà fra la Juventus e Vlahovic si deciderà quindi nei prossimi mesi e molto dipenderà dalle prestazioni del classe 2000.

Se il bomber ex Fiorentina dovesse continuare a segnare con questa cadenza, allora i migliori club del calcio europeo potrebbero bussare alla sua porta, presentando magari offerte più remunerative di quelle che potrebbe mettere sul tavolo il direttore generale bianconero Damien Comolli. In questo senso, non sorprendono le voci che vorrebbero Bayern Monaco e Barcellona interessate al futuro del calciatore, soprattutto se quest'ultimo dovesse liberarsi a parametro zero dalla Juventus nel giugno del 2026.