L'Orange Vélodrome sarà il palcoscenico della sfida tra Marsiglia e Atalanta, valida per il quarto turno del girone di UEFA Champions League 2025/26, in programma mercoledì 5 novembre alle ore 21:00.

Le probabili formazioni di Marsiglia-Atalanta

Marsiglia (4-3-2-1): Rulli; Murillo, Pavard, Aguerd, Garcia; Vermeeren, O’Riley, Højbjerg; Greenwood, Paixão; Aubameyang

Indisponibili: Emerson (squalificato), Traorè (coscia), Kondogbia (polpaccio), Gouiri (spalla)

In dubbio: Balerdi (coscia), Weah (coscia), Nadir (influenza)

Diffidati: Pavard

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, Éderson, Pašalić, Zalewski; Lookman, De Ketelaere; Krstović

Indisponibili: Kolašinac (ginocchio), Scalvini (bicipite femorale)

In dubbio: De Roon (problema muscolare), Maldini (adduttore)

Diffidati: De Roon, Musah

Quote di Marsiglia-Atalanta: francesi favoriti

Secondo i principali bookmaker, il Marsiglia parte favorito nella sfida.

William Hill quota la vittoria dei padroni di casa a 2.05, il pareggio a 3.50 e il successo dell'Atalanta a 3.25. Quote simili sono proposte da Bet365, che offre la vittoria interna a 2.10, il pareggio a 3.80 e il successo degli ospiti a 3.25. La formazione francese sembra quindi avere un leggero vantaggio agli occhi degli scommettitori, complice forse anche l’apporto dei suoi tifosi.

World Flag
UEFA Champions League
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Paris Saint Germain
3
3
0
0
13 / 3
10
9
W
W
W
2
Bayern München
3
3
0
0
12 / 2
10
9
W
W
W
3
Inter
3
3
0
0
9 / 0
9
9
W
W
W
4
Arsenal
3
3
0
0
8 / 0
8
9
W
W
W
5
Real Madrid
3
3
0
0
8 / 1
7
9
W
W
W
6
Borussia Dortmund
3
2
1
0
12 / 7
5
7
W
W
D
7
Manchester City
3
2
1
0
6 / 2
4
7
W
D
W
8
Newcastle
3
2
0
1
8 / 2
6
6
W
W
L
9
Barcelona
3
2
0
1
9 / 4
5
6
W
L
W
10
Liverpool
3
2
0
1
8 / 4
4
6
W
L
W
11
Chelsea
3
2
0
1
7 / 4
3
6
W
W
L
12
Sporting CP
3
2
0
1
7 / 4
3
6
W
L
W
13
Qarabag
3
2
0
1
6 / 5
1
6
L
W
W
14
Galatasaray
3
2
0
1
5 / 6
-1
6
W
W
L
15
Tottenham
3
1
2
0
3 / 2
1
5
D
D
W
16
PSV Eindhoven
3
1
1
1
8 / 6
2
4
W
D
L
17
Atalanta
3
1
1
1
2 / 5
-3
4
D
W
L
18
Marseille
3
1
0
2
6 / 4
2
3
L
W
L
19
Atletico Madrid
3
1
0
2
7 / 8
-1
3
L
W
L
20
Club Brugge KV
3
1
0
2
5 / 7
-2
3
L
L
W
21
Athletic Club
3
1
0
2
4 / 7
-3
3
W
L
L
22
Eintracht Frankfurt
3
1
0
2
7 / 11
-4
3
L
L
W
23
Napoli
3
1
0
2
4 / 9
-5
3
L
W
L
24
Union St. Gilloise
3
1
0
2
3 / 9
-6
3
L
L
W
25
Juventus
3
0
2
1
6 / 7
-1
2
L
D
D
26
Bodo/Glimt
3
0
2
1
5 / 7
-2
2
L
D
D
27
Monaco
3
0
2
1
3 / 6
-3
2
D
D
L
28
Slavia Praha
3
0
2
1
2 / 5
-3
2
D
L
D
29
Pafos
3
0
2
1
1 / 5
-4
2
D
L
D
30
Bayer Leverkusen
3
0
2
1
5 / 10
-5
2
L
D
D
31
Villarreal
3
0
1
2
2 / 5
-3
1
L
D
L
32
FC Copenhagen
3
0
1
2
4 / 8
-4
1
L
L
D
33
Olympiakos Piraeus
3
0
1
2
1 / 8
-7
1
L
L
D
34
Kairat Almaty
3
0
1
2
1 / 9
-8
1
D
L
L
35
Benfica
3
0
0
3
2 / 7
-5
0
L
L
L
36
Ajax
3
0
0
3
1 / 11
-10
0
L
L
L

Le statistiche dei giocatori chiave di Marsiglia e Atalanta

Pierre-Emerick Aubameyang: Il veterano attaccante del Marsiglia ha già mostrato il suo importante contributo in Champions League questa stagione, con 1 gol e 3 assist nelle prime tre apparizioni, confermando la sua astuzia con un rating di 7.47.

La sua esperienza potrebbe risultare fondamentale per sbloccare la partita contro l'Atalanta.

Mason Greenwood: Il giovane inglese, anch'egli con il Marsiglia, ha dimostrato la sua abilità offensiva con un gol e un assist in altrettante presenze, con un robusto rating di 7.33. Le sue capacità nel tiro hanno fruttato ben 12 conclusioni, offrendo diverse minacce alla retroguardia avversaria.

Igor Paixão: Il brasiliano ha segnato 3 gol nei primi tre match della fase a gironi, registrando un eccellente rating di 8.2. La sua bravura nell’attaccare lo spazio e finalizzare le occasioni potrebbe essere l’arma segreta del Marsiglia.

Charles De Ketelaere: Per l’Atalanta, De Ketelaere si è distinto nei match giocati sino ad ora con una buona capacità di distribuzione e dribbling, nonostante non abbia ancora trovato la via della rete, è comunque un attore chiave nel tessuto offensivo della squadra bergamasca.

Nikola Krstović: Anche lui in cerca del primo gol in questa fase, ha comunque partecipato attivamente nei duelli, suggestionando per la sua fisicità che spesso trae vantaggio nei contrasti diretti.
