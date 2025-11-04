L'Orange Vélodrome sarà il palcoscenico della sfida tra Marsiglia e Atalanta, valida per il quarto turno del girone di UEFA Champions League 2025/26, in programma mercoledì 5 novembre alle ore 21:00.

Le probabili formazioni di Marsiglia-Atalanta

Marsiglia (4-3-2-1): Rulli; Murillo, Pavard, Aguerd, Garcia; Vermeeren, O’Riley, Højbjerg; Greenwood, Paixão; Aubameyang

Indisponibili: Emerson (squalificato), Traorè (coscia), Kondogbia (polpaccio), Gouiri (spalla)

In dubbio: Balerdi (coscia), Weah (coscia), Nadir (influenza)

Diffidati: Pavard

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, Éderson, Pašalić, Zalewski; Lookman, De Ketelaere; Krstović

Indisponibili: Kolašinac (ginocchio), Scalvini (bicipite femorale)

In dubbio: De Roon (problema muscolare), Maldini (adduttore)

Diffidati: De Roon, Musah

Quote di Marsiglia-Atalanta: francesi favoriti

Secondo i principali bookmaker, il Marsiglia parte favorito nella sfida.

William Hill quota la vittoria dei padroni di casa a 2.05, il pareggio a 3.50 e il successo dell'Atalanta a 3.25. Quote simili sono proposte da Bet365, che offre la vittoria interna a 2.10, il pareggio a 3.80 e il successo degli ospiti a 3.25. La formazione francese sembra quindi avere un leggero vantaggio agli occhi degli scommettitori, complice forse anche l’apporto dei suoi tifosi.

Le statistiche dei giocatori chiave di Marsiglia e Atalanta

Pierre-Emerick Aubameyang: Il veterano attaccante del Marsiglia ha già mostrato il suo importante contributo in Champions League questa stagione, con 1 gol e 3 assist nelle prime tre apparizioni, confermando la sua astuzia con un rating di 7.47.

La sua esperienza potrebbe risultare fondamentale per sbloccare la partita contro l'Atalanta.

Mason Greenwood: Il giovane inglese, anch'egli con il Marsiglia, ha dimostrato la sua abilità offensiva con un gol e un assist in altrettante presenze, con un robusto rating di 7.33. Le sue capacità nel tiro hanno fruttato ben 12 conclusioni, offrendo diverse minacce alla retroguardia avversaria.

Igor Paixão: Il brasiliano ha segnato 3 gol nei primi tre match della fase a gironi, registrando un eccellente rating di 8.2. La sua bravura nell’attaccare lo spazio e finalizzare le occasioni potrebbe essere l’arma segreta del Marsiglia.

Charles De Ketelaere: Per l’Atalanta, De Ketelaere si è distinto nei match giocati sino ad ora con una buona capacità di distribuzione e dribbling, nonostante non abbia ancora trovato la via della rete, è comunque un attore chiave nel tessuto offensivo della squadra bergamasca.

Nikola Krstović: Anche lui in cerca del primo gol in questa fase, ha comunque partecipato attivamente nei duelli, suggestionando per la sua fisicità che spesso trae vantaggio nei contrasti diretti.