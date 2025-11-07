Marsiglia e Brest si preparano a sfidarsi l'8 novembre alle ore 17 all'Orange Vélodrome di Marsiglia, per la dodicesima giornata della Ligue 1 2025/26.

Le probabili formazioni di Marsiglia-Brest

Con il modulo 3-5-2, il Marsiglia dovrebbe schierare Rulli tra i pali, supportato da una difesa a tre composta da Egan-Riley, Emerson e Pavard. A centrocampo il dinamismo di Højbjerg, Angel Gomes e Matt O'Riley, con Greenwood e Murillo sulle fasce. In attacco, la coppia esperta Aubameyang-Vaz proverà a fare breccia nella difesa bretona.

Il Stade Brestois, con il 4-2-3-1, dovrebbe rispondere con Majecki in porta, protetto da Coulibaly, Chardonnet, Locko e Kenny Lala in difesa.

Lucas Tousart e Joris Chotard agiranno da schermo in mediana, mentre Del Castillo, Pathé Mboup e Mama Baldé cercheranno di innescare l'unica punta Ajorque.

Quote di Marsiglia-Stade Brestois: favorita la squadra di casa

Secondo i bookmaker, il Marsiglia è favorito per la vittoria interna con William Hill che quota la loro vittoria a 1.44. Il pareggio è invece quotato a 4.40, mentre un successo esterno del Brest è segnato a 6.50.

Le quote di Bet365 rispecchiano questo trend, con 1.44 per il successo casalingo, 4.75 per il pareggio e 6.50 per una vittoria degli ospiti.

Statistiche dei giocatori: gli occhi su Greenwood e Ajorque

Pierre-Emerick Aubameyang a 36 anni continua a essere una pedina fondamentale per il Marsiglia.

Nei suoi 9 match disputati in questa stagione, ha segnato 3 gol e offerto 2 assist. Con una percentuale di successo nei tiri in porta del 64%, l’attaccante gabonese si dimostra ancora un finalizzatore di razza.

Mason Greenwood è uno dei protagonisti indiscussi del reparto offensivo marsigliese. Le sue 7 reti in 10 partite, unite a 3 assist, denotano una capacità offensiva imponente. Con una precisione notevole nei passaggi chiave (21), Greenwood è una vera spina nel fianco per le difese avversarie.

Per il Brest, Ludovic Ajorque svolge un ruolo cruciale come riferimento avanzato. In 11 apparizioni stagionali, ha contribuito con un gol e 3 assist, aggiungendo valore in fase di costruzione grazie ai suoi 14 passaggi chiave.

Con una presenza fisica imponente nei duelli, Ajorque ha vinto 100 dei 175 affrontati questa stagione.

Infine, Mama Baldé, pur avendo fatto poche presenze (7), ha già dimostrato capacità importanti con un gol all’attivo e prestazioni di rilievo grazie ai quattro passaggi chiave completati. La sua propensione a saltare l’uomo potrebbe rivelarsi una risorsa preziosa nella sfida contro una difesa orchestrata e di qualità come quella del Marsiglia.