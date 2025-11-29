La Juventus potrebbe rinforzare l'organico già a gennaio, così da avere un ruolo da protagonista nella seconda parte di stagione. In particolare, i bianconeri sono alla ricerca di un esterno, ruolo fondamentale per il passaggio al 4-3-3. Tra i nomi sul taccuino della dirigenza spunta anche quello di Gady Beyuku, talentuoso laterale classe 2005 in forza al Modena.

Si sonda il terreno per Beyuku a gennaio

Nove partite da titolare e un rendimento sempre costante per il 20enne francese che è sicuramente un punto di forza della formazione del Modena guidata da Sottil.

Velocità, forza fisica, capacità negli assist e soprattutto duttilità nel giocare sia da quinto che da terzino. Il classe 2005 è considerato uno dei migliori prospetti del campionato di Serie B e avrebbe attirato l'interesse di molti club italiani, tra cui la stessa Juventus. I bianconeri sarebbero pronti ad intavolare una trattativa già per gennaio; un affare che però appare difficile per diverse motivazioni. La prima legata alla valutazione del cartellino del calciatore che si aggira attorno ai 15 milioni; la seconda legata alla volontà del Modena di trattenere i migliori calciatori presenti in rosa così da giocarsi le proprie possibilità per raggiungere la Serie A.

Beyuku rappresenta un'alternativa low-cost ai nomi in cima alla lista dei desideri bianconeri.

Il primo è sicuramente Nahuel Molina, già sondato nella precedente sessione di mercato. L'Atletico Madrid non fa sconti sulla valutazione del cartellino dell'argentino che si aggira attorno ai 30 milioni. Discorso analogo anche per Brooke Norton-Cuffy, che il Genoa valuta tra i 20 e i 25 milioni, complice l'interesse di altri top club italiani come Inter e Napoli.

Possibile ritorno di fiamma del Parma per Miretti a gennaio

Nel frattempo Fabio Miretti si sta ritagliando un discreto spazio alla Juventus sotto la gestione Luciano Spalletti. Dopo una prima parte di stagione complicata tra infortuni e un ruolo non importante per Tudor, il giovane centrocampista italiano si è rimesso in gioco e sta conquistando la fiducia del tecnico di Certaldo.

Nonostante le buone prestazioni, il futuro del classe 2003 potrebbe essere lontano da Torino visto l'interesse del Parma che vorrebbe acquistarlo in prestito per gennaio. Il club crociato è molto interessato a Miretti, con Cuesta che lo avrebbe identificato come una pedina importante per rinforzare la mediana.

Molto dipenderà dalla volontà della Juventus e di Spalletti di cedere Miretti e di farlo giocare con continuità come fatto al Genoa, ma anche del calciatore, che potrebbe decidere di restare in bianconero per giocarsi le proprie opportunità.