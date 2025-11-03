La Juventus è una delle società più attive sul fronte calciomercato. L'obiettivo della dirigenza è quello di rinforzare l'organico a gennaio così da poter essere competitiva fino in fondo per la lotta Scudetto. Un reparto che potrebbe subire delle modifiche è il centrocampo con la Vecchia Signora che continua a monitorare Davide Frattesi. I bianconeri sarebbero pronti ad un'offerta inserendo il cartellino di Locatelli come contropartita.

I bianconeri sondano il terreno per Frattesi, possibile scambio con Locatelli

Il centrocampista classe 99 non è riuscito a ritagliarsi uno spazio significativo nelle rotazioni di Chivu e per questo potrebbe lasciare l'Inter a gennaio per giocare con maggiore continuità e ritornare protagonista come ai tempi del Sassuolo.

Stando ad alcuni rumors, la Juventus continua a seguire il 26enne e potrebbe intavolare una trattativa con il club nerazzurro, inserendo il cartellino di Manuel Locatelli come contropartita tecnica. Il numero cinque non è intoccabile per Spalletti e potrebbe esser sacrificato per arrivare a Frattesi che per caratteristiche incarna alla perfezione il tipo di giocatore richiesto dal tecnico di Certaldo. Capacità di inserimento, duttilità, velocità e buona tecnica; tutte qualità che farebbero dell'ex Sassuolo un elemento fondamentale per il 4-3-3 di Spalletti.

Al momento non si può parlare di una trattativa concreta da parte della Vecchia Signora che però potrebbe avere degli sviluppi nei prossimi mesi.

Da capire se l'Inter accetterà una proposta di scambio vista che la volontà del club nerazzurro era quella di incassare una cifra vicina ai 40-45 milioni per poi reinvestirla sul fronte acquisti.

Possibile duello col Milan per Caprile

Non solo gennaio. La Juventus guarda anche alla sessione estiva di mercato dove si dovrà sciogliere il nodo portiere. Di Gregorio sarebbe finito nel mirino di diversi top club inglesi e potrebbe lasciare Torino a giugno. La dirigenza non vuole farsi cogliere impreparata e sonda le eventuali alternative come Elia Caprile che si è ritagliato un ruolo da protagonista con la maglia del Cagliari.

Dopo aver lasciato il Napoli, il classe 2001 si è subito affermato ad alti livelli come uno dei portieri emergenti del calcio italiano.

Le sue prestazioni non sono passate inosservate con la Juventus che sarebbe pronta ad un'offerta da circa 25 milioni per convinvere il Cagliari. La Vecchia Signora deve però battere la concorrenza del Milan che avrebbe scelto Caprile come eventuale erede di Maignan vista la scadenza del contratto del numero francese nel giugno 2026.

L'altra alternativa risponde a Marco Carnesecchi che tanto bene sta facendo con la maglia dell'Atalanta. I costi dell'operazione sono superiori rispetti a quelli per Caprile vista la volontà della Dea di incassare almeno 40 milioni per cedere il suo numero uno in estate.

