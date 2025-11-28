Sarà una serata di grande calcio il prossimo 29 novembre quando, alle ore 20:45, il Milan ospiterà la Lazio allo Stadio Giuseppe Meazza per la tredicesima giornata della Serie A 2025/26. Mentre i riflettori del calcio italiano si accenderanno su Milano, i rossoneri, guidati da Allegri, cercheranno di confermare la loro supremazia contro i biancocelesti di Sarri, entrambi in cerca di punti preziosi per inseguire i rispettivi obiettivi stagionali.

Le probabili formazioni di Milan-Lazio

In vista del big match, il Milan si schiererà con un 3-5-2, contando su Maignan tra i pali e una retroguardia composta da Tomori, Gabbia e Pavlovic.

A centrocampo, si noterà l'assenza di Pulisic, ancora alle prese con un problema fisico, sostituito da Saelemaekers. Rabiot e Modric detteranno i tempi insieme a Fofana e Bartesaghi, mentre in avanti spazio alla verve offensiva di Leão e Nkunku. In panchina, Allegri potrà contare su nomi quali Loftus-Cheek e Ricci, pronti a subentrare.

La Lazio risponderà con un 4-3-3: Provedel in porta, supportato dalla linea difensiva formata da Lazzari, Gila, Romagnoli e Marusic. A centrocampo, Guendouzi sarà affiancato da Vecino e Basic, mentre il tridente d'attacco sarà composto da Isaksen, Dia e Zaccagni. Per i biancocelesti, l’assenza di Cataldi peserà, ma Sarri avrà a disposizione dalla panchina giocatori come Pedro e Castellanos.

Quote di Milan-Lazio: rossoneri nettamente favoriti

I bookmaker vedono il Milan come favorito per il confronto casalingo contro la Lazio. William Hill quota la vittoria rossonera a 1.60, il pareggio a 3.80 e il successo laziale a 5.50. Simili le valutazioni di Bet365, che propone le stesse quote per il Milan e il pareggio, mentre la vittoria della Lazio è valutata a 5.75. Tutti gli sguardi saranno puntati sulla capacità del Milan di capitalizzare il loro predominio tecnico e tattico.

Le statistiche dei protagonisti in campo

Tra le fila rossonere, Rafael Leão è atteso come uomo chiave. Durante le sue otto apparizioni stagionali in Serie A, il portoghese ha già segnato quattro reti e fornito un assist, dimostrando un’ottima media di 7.08.

Con 12 tiri totali, di cui 8 nello specchio, Leão sarà l’osservato speciale della retroguardia laziale.

Al suo fianco, Adrien Rabiot, adattato in un ruolo più offensivo quest'anno, ha collezionato 450 minuti in cinque presenze, mostrando capacità di regia con 215 passaggi, nonostante il suo rating di 6.94 suggerisca margini di miglioramento offensivi.

Per i laziali, attenzione a Mattia Zaccagni. Con tre gol realizzati in 11 presenze e una valutazione di 7.17, Zaccagni è stato il motore offensivo della squadra di Sarri, e con 18 tackle e 11 intercettazioni, ha dimostrato un grande contributo anche in fase di non possesso. Al suo fianco, Matty Guendouzi con 10 presenze mantiene una media di 7.06, sottolineando il suo ruolo cruciale nel garantire equilibrio alla squadra grazie ai suoi 467 passaggi e a una presenza costante e dinamica in mezzo al campo.