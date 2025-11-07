Lo Stade Louis II di Monaco si prepara ad accogliere la sfida tra il Monaco e il Lens, valida per la dodicesima giornata della Ligue 1, in programma sabato 8 novembre alle 21:05.

Le probabili formazioni di Monaco-Lens

Monaco (3-4-2-1): Philipp Köhn tra i pali; una difesa guidata da Salisu, Caio Henrique e Thilo Kehrer. A centrocampo, la dinamica linea a quattro composta da Coulibaly, Jordan Teze, Minamino e Ouattara. Davanti, la creatività di Akliouche e Golovin a supporto centrale del solo Biereth.

Lens (3-4-2-1): Alla difesa dei pali ci sarà Robin Risser, con una retroguardia formata da Samson Baidoo, Malang Sarr e Gradit.

A centrocampo, l'esperienza di Thomasson e Sangare è integrata dalle corsie laterali di Ruben Aguilar e Udol. In attacco, fantasi e incisività sono affidate a Thauvin, mentre a supporto di Wesley Said ci sarà Edouard in posizione avanzata.

France Flag
Ligue 1
Giornata 12
07/11/2025 20:45
Paris FC
VS
Rennes
08/11/2025 17:00
Marseille
VS
Stade Brestois 29
08/11/2025 19:00
Le Havre
VS
Nantes
08/11/2025 21:05
Monaco
VS
Lens
09/11/2025 15:00
Lorient
VS
Toulouse
09/11/2025 17:15
Angers
VS
Auxerre
09/11/2025 17:15
Strasbourg
VS
Lille
09/11/2025 17:15
Metz
VS
Nice
09/11/2025 20:45
Lyon
VS
Paris Saint Germain

Quote e pronostici del match

Il Monaco si presenta come la squadra favorita dai bookmaker per questa sfida. William Hill quota il successo del Monaco a 2.05, il pareggio a 3.60 e la vittoria del Lens a 3.10.

Bet365 offre quote analoghe per la vittoria casalinga del Monaco sempre a 2.05, mentre il pareggio è quotato a 3.90 e il successo del Lens a 3.20.

France Flag
Ligue 1
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Paris Saint Germain
11
7
3
1
21 / 9
12
24
W
D
W
D
D
2
Marseille
11
7
1
3
25 / 11
14
22
W
D
L
W
W
3
Lens
11
7
1
3
17 / 10
7
22
W
L
W
W
W
4
Lille
11
6
2
3
23 / 13
10
20
W
L
W
W
D
5
Monaco
11
6
2
3
23 / 17
6
20
L
W
W
D
D
6
Lyon
11
6
2
3
16 / 12
4
20
D
D
W
L
L
7
Strasbourg
11
6
1
4
22 / 16
6
19
L
W
L
D
W
8
Nice
11
5
2
4
16 / 16
0
17
L
W
W
W
D
9
Toulouse
11
4
3
4
17 / 15
2
15
D
D
L
W
W
10
Rennes
11
3
6
2
18 / 17
1
15
W
D
L
D
D
11
Paris FC
11
4
2
5
18 / 20
-2
14
W
D
L
L
W
12
Le Havre
11
3
4
4
12 / 16
-4
13
D
W
W
L
D
13
Stade Brestois 29
11
2
4
5
14 / 18
-4
10
D
L
L
D
D
14
Angers
11
2
4
5
8 / 15
-7
10
L
D
W
D
L
15
Nantes
11
2
3
6
10 / 17
-7
9
L
L
W
L
D
16
Lorient
11
2
3
6
13 / 25
-12
9
L
D
L
D
L
17
Metz
11
2
2
7
10 / 26
-16
8
W
W
L
L
L
18
Auxerre
11
2
1
8
7 / 17
-10
7
L
L
L
D
L

Giocatori chiave e statistiche

Folarin Balogun: Il talento americano alla ribalta

Balogun, attaccante di 24 anni, è uno dei pilastri dell'attacco del Monaco.

Nonostante non parta sempre titolare, le sue statistiche in 9 apparizioni con 538 minuti giocati parlano chiaro: 3 reti e 1 assist. Con 19 tiri effettuati, di cui 7 nello specchio, Balogun rappresenta una minaccia costante per le difese avversarie, supportato da un dribbling efficace (6 riusciti su 12 tentativi).

Ansu Fati: l'estro spagnolo

Ansu Fati, 23 anni e già un nome noto in Europa, ha raccolto 5 gol in 7 presenze. Nonostante i minuti contenuti (328 minuti totali), la sua capacità di influenzare le partite in corso è significativa, come testimoniato dai suoi 11 tiri, 6 dei quali in porta.

Odsonne Édouard: punta di diamante del Lens

Per il Lens, Odsonne Édouard ha dato prova delle sue qualità in 8 partite, segnando 4 gol.

Con una precisione nei tiri in porta (8 su 10 complessivi), Édouard è un punto fisso dell'attacco lensiano e ha già mostrato un certo fiuto per il gol, testimoniando la sua capacità di capitalizzare le occasioni offensive.

Florian Thauvin: esperienza e leadership

Thauvin, vetusto leader della formazione lensiana, è parte integrante del gioco del Lens. Le sue 11 presenze, corroborate da un'attività intensa con 361 passaggi completati e 20 passaggi chiave, sottolineano l'importanza del suo ruolo nella manovra offensiva del Lens. Nonostante i suoi 2 gol, è la sua visione di gioco ad aprire spazi e generare pericolosità dalle retrovie.
