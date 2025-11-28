Il prossimo venerdì 28 novembre alle 20:30, il Borussia Mönchengladbach ospiterà il Lipsia al BORUSSIA-PARK per la dodicesima giornata della Bundesliga 2025/26. Una sfida dal sapore intenso, vista la posizione in classifica e le ambizioni europee di entrambe le formazioni. Le due squadre si daranno battaglia in uno stadio che spesso si trasforma in una vera e propria tana per il Borussia, ma anche con l’obiettivo di spezzare l'equilibrio che spesso caratterizza i confronti tra questi due club.

Quote di Borussia Mönchengladbach-Lipsia: ospiti favoriti

Secondo i principali bookmaker, il Lipsia si presenta al BORUSSIA-PARK con i favori del pronostico, sebbene il margine non sia così netto. William Hill quota la vittoria esterna a 2.20, mentre la vittoria interna del Mönchengladbach è data a 2.88. Bet365 offre quote simili per il successo del Lipsia a 2.30 e del Borussia sempre a 2.88.

Il pareggio, che potrebbe accontentare parzialmente entrambe, è quotato a 3.60 da William Hill e a 3.70 da Bet365.

Le statistiche: protagonisti a confronto

Tra i giocatori chiave del Mönchengladbach, Florian Neuhaus ha collezionato 471 minuti in 9 presenze, con un rating medio di 6.76.

Pur non avendo ancora trovato la via del gol, la sua intelligenza tattica e i 6 passaggi chiave dimostrano come riesca a contribuire attivamente al gioco offensivo della sua squadra.

Franck Honorat si è già reso protagonista di 3 assist in 591 minuti di gioco, segnalandosi per le sue doti di rifinitore con 17 passaggi chiave e una media giudizio di 6.94. La sua capacità di infiltrarsi tra le linee difensive avversarie costituirà un'arma cruciale per il Borussia.

Haris Tabaković, alla sua ricerca del gol che confermi il suo buon avvio di stagione, ha già messo a segno 7 reti in 10 presenze, mantenendo un rating di 7.04. Non solo finalizzatore, ma anche prestante in fase di assistenza con 2 assist, Tabaković potrà rivelarsi decisivo grazie ai suoi 19 tiri totali di cui 11 a bersaglio.

Dal lato del Lipsia, l'attaccante diciannovenne Yan Diomande si distingue per la sua incisiva presenza offensiva. Con un rating di 7.38, ha segnato 3 gol e fornito 2 assist in 621 minuti, sottolineando una maturità sorprendente per i suoi anni.

Il giovane Antonio Nusa apporta un interessante mix di creatività e aggressività nel centrocampo del Lipsia, con un rating di 6.99 in 680 minuti. Con un gol e un assist a referto, le sue qualità tecniche emergono anche dai 42 tentativi di dribbling effettuati, 20 dei quali andati a buon fine.