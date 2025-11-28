Il prossimo venerdì 28 novembre alle 20:30, il Borussia Mönchengladbach ospiterà il Lipsia al BORUSSIA-PARK per la dodicesima giornata della Bundesliga 2025/26. Una sfida dal sapore intenso, vista la posizione in classifica e le ambizioni europee di entrambe le formazioni. Le due squadre si daranno battaglia in uno stadio che spesso si trasforma in una vera e propria tana per il Borussia, ma anche con l’obiettivo di spezzare l'equilibrio che spesso caratterizza i confronti tra questi due club.

Germany Flag
Bundesliga
Giornata 12
28/11/2025 20:30
Borussia Mönchengladbach
VS
Lipsia
29/11/2025 15:30
Bayern Monaco
VS
St. Pauli
29/11/2025 15:30
Werder Brema
VS
Colonia
29/11/2025 15:30
Hoffenheim
VS
Augsburg
29/11/2025 15:30
Union Berlino
VS
Heidenheim
29/11/2025 18:30
Bayer Leverkusen
VS
Borussia Dortmund
30/11/2025 15:30
Amburgo
VS
Stoccarda
30/11/2025 17:30
Eintracht Francoforte
VS
Wolfsburg
30/11/2025 19:30
Friburgo
VS
Mainz

Quote di Borussia Mönchengladbach-Lipsia: ospiti favoriti

Secondo i principali bookmaker, il Lipsia si presenta al BORUSSIA-PARK con i favori del pronostico, sebbene il margine non sia così netto. William Hill quota la vittoria esterna a 2.20, mentre la vittoria interna del Mönchengladbach è data a 2.88. Bet365 offre quote simili per il successo del Lipsia a 2.30 e del Borussia sempre a 2.88.

Il pareggio, che potrebbe accontentare parzialmente entrambe, è quotato a 3.60 da William Hill e a 3.70 da Bet365.

Germany Flag
Bundesliga
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Bayern Monaco
11
10
1
0
41 / 8
33
31
W
D
W
W
W
2
Lipsia
11
8
1
2
22 / 13
9
25
W
L
W
W
W
3
Bayer Leverkusen
11
7
2
2
27 / 15
12
23
W
W
L
W
W
4
Borussia Dortmund
11
6
4
1
19 / 10
9
22
D
D
W
W
L
5
Stoccarda
11
7
1
3
20 / 15
5
22
D
W
L
W
W
6
Eintracht Francoforte
11
6
2
3
27 / 22
5
20
W
W
D
W
D
7
Hoffenheim
11
6
2
3
22 / 17
5
20
D
W
W
W
W
8
Union Berlino
11
4
3
4
14 / 17
-3
15
W
D
D
L
W
9
Werder Brema
11
4
3
4
15 / 20
-5
15
L
W
D
W
D
10
Colonia
11
4
2
5
20 / 19
1
14
L
L
W
L
D
11
Friburgo
11
3
4
4
15 / 20
-5
13
L
W
D
L
D
12
Borussia Mönchengladbach
11
3
3
5
16 / 19
-3
12
W
W
W
L
L
13
Augsburg
11
3
1
7
15 / 24
-9
10
W
L
L
L
D
14
Amburgo
11
2
3
6
9 / 17
-8
9
L
D
L
L
L
15
Wolfsburg
11
2
2
7
13 / 21
-8
8
L
L
L
W
L
16
St. Pauli
11
2
1
8
9 / 21
-12
7
L
L
L
L
L
17
Mainz
11
1
3
7
11 / 19
-8
6
D
L
D
L
L
18
Heidenheim
11
1
2
8
8 / 26
-18
5
L
L
D
L
D

Le statistiche: protagonisti a confronto

Tra i giocatori chiave del Mönchengladbach, Florian Neuhaus ha collezionato 471 minuti in 9 presenze, con un rating medio di 6.76.

Pur non avendo ancora trovato la via del gol, la sua intelligenza tattica e i 6 passaggi chiave dimostrano come riesca a contribuire attivamente al gioco offensivo della sua squadra.

Franck Honorat si è già reso protagonista di 3 assist in 591 minuti di gioco, segnalandosi per le sue doti di rifinitore con 17 passaggi chiave e una media giudizio di 6.94. La sua capacità di infiltrarsi tra le linee difensive avversarie costituirà un'arma cruciale per il Borussia.

Haris Tabaković, alla sua ricerca del gol che confermi il suo buon avvio di stagione, ha già messo a segno 7 reti in 10 presenze, mantenendo un rating di 7.04. Non solo finalizzatore, ma anche prestante in fase di assistenza con 2 assist, Tabaković potrà rivelarsi decisivo grazie ai suoi 19 tiri totali di cui 11 a bersaglio.

Dal lato del Lipsia, l'attaccante diciannovenne Yan Diomande si distingue per la sua incisiva presenza offensiva. Con un rating di 7.38, ha segnato 3 gol e fornito 2 assist in 621 minuti, sottolineando una maturità sorprendente per i suoi anni.

Il giovane Antonio Nusa apporta un interessante mix di creatività e aggressività nel centrocampo del Lipsia, con un rating di 6.99 in 680 minuti. Con un gol e un assist a referto, le sue qualità tecniche emergono anche dai 42 tentativi di dribbling effettuati, 20 dei quali andati a buon fine.
