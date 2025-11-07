Nottingham Forest e Leeds United si affronteranno il 9 novembre alle ore 15:00 al City Ground di Nottingham, per la undicesima giornata della Premier League 2025/26.

Le probabili formazioni di Nottingham Forest-Leeds

Per il Nottingham Forest, schieramento previsto con un 4-2-3-1: Matz Sels tra i pali, linea difensiva composta da Murillo e Milenković centrali, con Neco Williams e Nicolò Savona sulle fasce. Anderson e Sangaré agiranno a centrocampo, mentre il trio Gibbs-White, Domínguez e Dan Ndoye supporterà l’unica punta Igor Jesus.

Il Leeds risponde con un compatto 4-5-1: Lucas Perri in porta, difesa con Jaka Bijol e Joe Rodon centrali, Gudmundsson e Jayden Bogle laterali.

Il centrocampo densamente popolato vede Ampadu, Longstaff, Ao Tanaka, Aaronson e Noah Okafor pronti a supportare l'attacco solitario di Calvert-Lewin.

Quote di Nottingham Forest-Leeds: lieve vantaggio per i padroni di casa

I bookmaker vedono il Nottingham Forest leggermente favorito. William Hill quota la vittoria interna a 2.25, mentre il pareggio è offerto a 3.25 e il successo ospite a 3.20.

Anche Bet365 segue questa linea, quotando il successo del Forest a 2.20, il pareggio a 3.25 e la vittoria del Leeds a 3.40.

Focus sui giocatori chiave: Gibbs-White, Igor Jesus e Aaronson

Morgan Gibbs-White è uno dei pilastri del Nottingham Forest.

Il centrocampista ha disputato tutte le partite di Premier League finora, dimostrando ottime capacità di regia e gioco d'attacco, con 411 passaggi e 11 occasioni create per i compagni. Nonostante una media voto di 6.55, il suo ruolo rimane cruciale per le speranze di vittoria del Forest.

Igor Jesus, schierato come punta, ha visto gran parte delle sue presenze partire dalla panchina. Anche se non ancora prolifico, il suo impiego cresce e le sue qualità sembrano destinate a emergere partita dopo partita.

Per il Leeds, Brenden Aaronson rappresenta una delle forze creative del centrocampo. Con un gol e un buon rating di 6.97, Aaronson ha messo in luce le sue doti nei duelli, vincendo ben 46 su 92, e dimostrando capacità di costruire gioco con 159 passaggi.