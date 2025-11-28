Mancano poche ore al calcio d'inizio della sfida fra Paris FC e Auxerre, che andrà in scena sabato 29 novembre alle ore 19 presso lo Stade Jean Bouin di Parigi. Si tratta di una tappa importante per entrambe le squadre nella quattordicesima giornata della Ligue 1 2025/26, in cui i padroni di casa cercheranno di consolidare la propria posizione in classifica di fronte alla squadra attualmente ultima in graduatoria.

France Flag
Ligue 1
Giornata 14
28/11/2025 20:45
Metz
VS
Rennes
29/11/2025 17:00
Monaco
VS
Paris Saint Germain
29/11/2025 19:00
Paris FC
VS
Auxerre
29/11/2025 21:05
Marsiglia
VS
Tolosa
30/11/2025 15:00
Strasburgo
VS
Stade Brestois
30/11/2025 17:15
Angers
VS
Lens
30/11/2025 17:15
Lorient
VS
Nizza
30/11/2025 17:15
Le Havre
VS
Lille
30/11/2025 20:45
Lione
VS
Nantes

Quote di Paris FC-Auxerre: parigini favoriti

Secondo i bookmaker, il Paris FC ha i favori del pronostico nonostante la competitività della sfida.

William Hill quota la vittoria dei parigini a 1.75, con il pareggio a 3.60 e un successo degli ospiti a 4.20. Bet365 presenta quote simili, con il successo del Paris FC quotato a 1.80, il pareggio a 3.60, e la vittoria dell'Auxerre a 4.50.

France Flag
Ligue 1
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Paris Saint Germain
13
9
3
1
27 / 11
16
30
W
W
W
D
W
2
Marsiglia
13
9
1
3
33 / 12
21
28
W
W
W
D
L
3
Lens
13
9
1
3
22 / 11
11
28
W
W
W
L
W
4
Lille
13
7
2
4
27 / 17
10
23
W
L
W
L
W
5
Strasburgo
13
7
1
5
24 / 17
7
22
L
W
L
W
L
6
Rennes
13
5
6
2
23 / 18
5
21
W
W
W
D
L
7
Lione
13
6
3
4
18 / 15
3
21
D
L
D
D
W
8
Monaco
13
6
2
5
25 / 25
0
20
L
L
L
W
W
9
Nizza
13
5
2
6
18 / 23
-5
17
L
L
L
W
W
10
Tolosa
13
4
4
5
18 / 17
1
16
L
D
D
D
L
11
Angers
13
4
4
5
11 / 15
-4
16
W
W
L
D
W
12
Paris FC
13
4
2
7
20 / 25
-5
14
L
L
W
D
L
13
Le Havre
13
3
5
5
13 / 20
-7
14
L
D
D
W
W
14
Stade Brestois
13
3
4
6
17 / 23
-6
13
W
L
D
L
L
15
Nantes
13
2
5
6
12 / 19
-7
11
D
D
L
L
W
16
Lorient
13
2
5
6
15 / 27
-12
11
D
D
L
D
L
17
Metz
13
3
2
8
14 / 30
-16
11
L
W
W
W
L
18
Auxerre
13
2
2
9
7 / 19
-12
8
D
L
L
L
L

Le statistiche dei protagonisti più attesi del match

Per il Paris FC, un elemento chiave sarà Ilan Kebbal, che finora ha avuto un eccellente rendimento con una media partita di 7.75.

Kebbal, a soli 27 anni, si è dimostrato un leader con 13 presenze nella stagione corrente, accumulando 5 gol, 4 assist e una miriade di passaggi chiave (32 in totale) che lo attestano come uno dei centrocampisti più prolifici della lega.

Nell'Auxerre Lassine Sinayoko è già a quota 3 reti nella stagione, supportato da una media-voto di 6.72. Sinayoko ha dimostrato di poter reggere bene il peso dell'attacco, con 13 presenze e oltre 1100 minuti giocati. La sua capacità di dribbling e la freddezza sotto porta potrebbero mettere in difficoltà la difesa avversaria.

Anche Daniel Namaso dell'Auxerre si candida a fare la differenza dopo i due gol siglati nella prima parte della stagione.

Infine, sarà interessante osservare le prestazioni di Willem Geubbels del Paris FC, che finora ha raccolto 2 gol in 12 apparizioni e potrebbe essere un'arma utile nel secondo tempo.
