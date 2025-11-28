Mancano poche ore al calcio d'inizio della sfida fra Paris FC e Auxerre, che andrà in scena sabato 29 novembre alle ore 19 presso lo Stade Jean Bouin di Parigi. Si tratta di una tappa importante per entrambe le squadre nella quattordicesima giornata della Ligue 1 2025/26, in cui i padroni di casa cercheranno di consolidare la propria posizione in classifica di fronte alla squadra attualmente ultima in graduatoria.

Quote di Paris FC-Auxerre: parigini favoriti

Secondo i bookmaker, il Paris FC ha i favori del pronostico nonostante la competitività della sfida.

William Hill quota la vittoria dei parigini a 1.75, con il pareggio a 3.60 e un successo degli ospiti a 4.20. Bet365 presenta quote simili, con il successo del Paris FC quotato a 1.80, il pareggio a 3.60, e la vittoria dell'Auxerre a 4.50.

Le statistiche dei protagonisti più attesi del match

Per il Paris FC, un elemento chiave sarà Ilan Kebbal, che finora ha avuto un eccellente rendimento con una media partita di 7.75.

Kebbal, a soli 27 anni, si è dimostrato un leader con 13 presenze nella stagione corrente, accumulando 5 gol, 4 assist e una miriade di passaggi chiave (32 in totale) che lo attestano come uno dei centrocampisti più prolifici della lega.

Nell'Auxerre Lassine Sinayoko è già a quota 3 reti nella stagione, supportato da una media-voto di 6.72. Sinayoko ha dimostrato di poter reggere bene il peso dell'attacco, con 13 presenze e oltre 1100 minuti giocati. La sua capacità di dribbling e la freddezza sotto porta potrebbero mettere in difficoltà la difesa avversaria.

Anche Daniel Namaso dell'Auxerre si candida a fare la differenza dopo i due gol siglati nella prima parte della stagione.

Infine, sarà interessante osservare le prestazioni di Willem Geubbels del Paris FC, che finora ha raccolto 2 gol in 12 apparizioni e potrebbe essere un'arma utile nel secondo tempo.