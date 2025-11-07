Paris FC e Rennes si preparano allo scontro di venerdì 7 novembre, in programma alle 20:45 allo Stade Jean Bouin di Parigi. La sfida, valida per la dodicesima giornata di Ligue 1, si preannuncia intensa e ricca di significati: entrambe le squadre puntano a rilanciare le proprie ambizioni europee. Il Paris FC, spinto dal proprio pubblico, cercherà di sfruttare il fattore campo per centrare una vittoria pesante, mentre il Rennes proverà a sovvertire i pronostici e ribaltare le quote dei bookmaker, che vedono i padroni di casa leggermente favoriti.

Quote di Paris FC-Rennes: equilibrio nelle stime dei bookmaker

Le quote dei bookmaker indicano un confronto sostanzialmente equilibrato, con una lieve preferenza per il Paris FC, chiamato a sfruttare il fattore campo allo Stade Jean Bouin. Su William Hill, la vittoria interna è quotata a 2.20, il pareggio a 3.50 e il successo esterno del Rennes a 3.00. Valori molto simili su Bet365, dove il successo del Paris FC è offerto a 2.15, la X a 3.50 e il “2” del Rennes a 3.25.

Le statistiche dei protagonisti in campo

Ilan Kais Kebbal, 27 anni, è senza dubbio uno dei pilastri del Paris FC. Il centrocampista algerino ha disputato 11 partite da titolare, mettendo a segno 5 reti e servendo 4 assist, confermandosi una presenza costante e offensiva nella manovra parigina.

La sua precisione nei passaggi — 620 completati, di cui 26 chiave — e la qualità nel dribbling (13 riusciti su 27 tentativi) ne fanno un elemento indispensabile nella costruzione del gioco.

Jean-Philippe Krasso, attaccante dinamico e versatile, pur avendo collezionato solo 5 presenze da titolare su 11 gare, ha già segnato 2 gol e fornito 1 assist. Si distingue per la capacità di rendersi pericoloso con 10 conclusioni totali, 6 delle quali nello specchio, oltre a una notevole duttilità che gli consente di incidere in più zone del campo.

Anche Moses Simon, trentenne nigeriano, sta vivendo una stagione di grande solidità: in 11 presenze, di cui 10 da titolare, ha messo a referto 3 gol e 2 assist, confermando il suo peso specifico nel reparto offensivo grazie a 13 tiri complessivi.

Sul fronte del Rennes, spicca la crescita di Alidu Seidu. In 434 minuti giocati, ha registrato 17 tackle e 11 intercetti, numeri che testimoniano la sua affidabilità e la capacità di spegnere le iniziative avversarie.

Davanti, il più atteso è Esteban Lepaul, protagonista di un avvio di stagione straordinario: 7 gol e 3 assist in 9 presenze, con 20 tiri totali di cui 12 nello specchio. La sua efficacia realizzativa e il senso della posizione lo rendono una delle minacce più concrete per le difese di Ligue 1.

Con questi protagonisti, Paris FC-Rennes si preannuncia una sfida ad alta intensità: due squadre ricche di talento e personalità pronte a offrire spettacolo in una serata di grande calcio allo Stade Jean Bouin.