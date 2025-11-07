Paris FC e Rennes si preparano allo scontro di venerdì 7 novembre, in programma alle 20:45 allo Stade Jean Bouin di Parigi. La sfida, valida per la dodicesima giornata di Ligue 1, si preannuncia intensa e ricca di significati: entrambe le squadre puntano a rilanciare le proprie ambizioni europee. Il Paris FC, spinto dal proprio pubblico, cercherà di sfruttare il fattore campo per centrare una vittoria pesante, mentre il Rennes proverà a sovvertire i pronostici e ribaltare le quote dei bookmaker, che vedono i padroni di casa leggermente favoriti.

France Flag
Ligue 1
Giornata 12
07/11/2025 20:45
Paris FC
VS
Rennes
08/11/2025 17:00
Marseille
VS
Stade Brestois 29
08/11/2025 19:00
Le Havre
VS
Nantes
08/11/2025 21:05
Monaco
VS
Lens
09/11/2025 15:00
Lorient
VS
Toulouse
09/11/2025 17:15
Angers
VS
Auxerre
09/11/2025 17:15
Strasbourg
VS
Lille
09/11/2025 17:15
Metz
VS
Nice
09/11/2025 20:45
Lyon
VS
Paris Saint Germain

Quote di Paris FC-Rennes: equilibrio nelle stime dei bookmaker

Le quote dei bookmaker indicano un confronto sostanzialmente equilibrato, con una lieve preferenza per il Paris FC, chiamato a sfruttare il fattore campo allo Stade Jean Bouin. Su William Hill, la vittoria interna è quotata a 2.20, il pareggio a 3.50 e il successo esterno del Rennes a 3.00. Valori molto simili su Bet365, dove il successo del Paris FC è offerto a 2.15, la X a 3.50 e il “2” del Rennes a 3.25.

France Flag
Ligue 1
mp
w
d
l
g
+/-
p
1
Paris Saint Germain
11
7
3
1
21 / 9
12
24
W
D
W
D
D
2
Marseille
11
7
1
3
25 / 11
14
22
W
D
L
W
W
3
Lens
11
7
1
3
17 / 10
7
22
W
L
W
W
W
4
Lille
11
6
2
3
23 / 13
10
20
W
L
W
W
D
5
Monaco
11
6
2
3
23 / 17
6
20
L
W
W
D
D
6
Lyon
11
6
2
3
16 / 12
4
20
D
D
W
L
L
7
Strasbourg
11
6
1
4
22 / 16
6
19
L
W
L
D
W
8
Nice
11
5
2
4
16 / 16
0
17
L
W
W
W
D
9
Toulouse
11
4
3
4
17 / 15
2
15
D
D
L
W
W
10
Rennes
11
3
6
2
18 / 17
1
15
W
D
L
D
D
11
Paris FC
11
4
2
5
18 / 20
-2
14
W
D
L
L
W
12
Le Havre
11
3
4
4
12 / 16
-4
13
D
W
W
L
D
13
Stade Brestois 29
11
2
4
5
14 / 18
-4
10
D
L
L
D
D
14
Angers
11
2
4
5
8 / 15
-7
10
L
D
W
D
L
15
Nantes
11
2
3
6
10 / 17
-7
9
L
L
W
L
D
16
Lorient
11
2
3
6
13 / 25
-12
9
L
D
L
D
L
17
Metz
11
2
2
7
10 / 26
-16
8
W
W
L
L
L
18
Auxerre
11
2
1
8
7 / 17
-10
7
L
L
L
D
L

Le statistiche dei protagonisti in campo

Ilan Kais Kebbal, 27 anni, è senza dubbio uno dei pilastri del Paris FC. Il centrocampista algerino ha disputato 11 partite da titolare, mettendo a segno 5 reti e servendo 4 assist, confermandosi una presenza costante e offensiva nella manovra parigina.

La sua precisione nei passaggi — 620 completati, di cui 26 chiave — e la qualità nel dribbling (13 riusciti su 27 tentativi) ne fanno un elemento indispensabile nella costruzione del gioco.

Jean-Philippe Krasso, attaccante dinamico e versatile, pur avendo collezionato solo 5 presenze da titolare su 11 gare, ha già segnato 2 gol e fornito 1 assist. Si distingue per la capacità di rendersi pericoloso con 10 conclusioni totali, 6 delle quali nello specchio, oltre a una notevole duttilità che gli consente di incidere in più zone del campo.

Anche Moses Simon, trentenne nigeriano, sta vivendo una stagione di grande solidità: in 11 presenze, di cui 10 da titolare, ha messo a referto 3 gol e 2 assist, confermando il suo peso specifico nel reparto offensivo grazie a 13 tiri complessivi.

Sul fronte del Rennes, spicca la crescita di Alidu Seidu. In 434 minuti giocati, ha registrato 17 tackle e 11 intercetti, numeri che testimoniano la sua affidabilità e la capacità di spegnere le iniziative avversarie.

Davanti, il più atteso è Esteban Lepaul, protagonista di un avvio di stagione straordinario: 7 gol e 3 assist in 9 presenze, con 20 tiri totali di cui 12 nello specchio. La sua efficacia realizzativa e il senso della posizione lo rendono una delle minacce più concrete per le difese di Ligue 1.

Con questi protagonisti, Paris FC-Rennes si preannuncia una sfida ad alta intensità: due squadre ricche di talento e personalità pronte a offrire spettacolo in una serata di grande calcio allo Stade Jean Bouin.
