Secondo quanto riferito su YouTube dal giornalista Massimo Pavan, il centrocampista dell'Al-Duhail Marco Verratti avrebbe espresso il desiderio di tornare a giocare in Italia, già dal prossimo gennaio. Una volontà che la Juventus potrebbe esaudire, garantendosi così quel centrocampista di qualità che mancherebbe alla rosa dei bianconeri.

Juventus, Pavan: 'Verratti vuole tornare in Italia a gennaio, i bianconeri prendendolo farebbero un colpo alla Modrić'

Il giornalista Massimo Pavan ha pubblicato un video sul canale YouTube Tastiera Avvelenata e parlando della Juventus ha rivelato il nome di un calciatore che potrebbe rientrare nel giro dei profili attenzionati dai bianconeri nel mercato di gennaio: "Se la Juventus riesce a trasformare davvero Koopmeiners in una sorta di regista difensivo, allora cambia anche la prospettiva per il mercato di gennaio.

Perché a quel punto la società bianconera non dovrebbe più cercare un mediano con determinate caratteristiche. In questo senso, arrivano delle voci di un Marco Verratti che vuole tornare in Italia nella finestra di gennaio. Una scelta che la Juventus potrebbe cavalcare per riportare l'ex PSG nel bel Paese, replicando il colpo del Milan fatto con Modrić".

Pavan ha proseguito: "D'altronde, sappiamo che Verratti, prima di andare al Paris Saint-Germain aveva strizzato l'occhio in molti modi alla causa bianconera. Parliamo inoltre di un calciatore che non è certo giovanissimo, ma neanche così anziano, visto che ha compiuto 33 anni in questi giorni. Voglio dire, se Modrić fa quello che vuole in Serie A e ne ha 40, perché non poter pensare a lui?

Ovviamente, riguardo la trattativa per il calciatore italiano, siamo ancora nell'ottica delle supposizioni di mercato".

Il giornalista ha infine concluso il suo intervento parlando di Teun Koopmeiners: "Rappresenta uno dei calciatori più chiacchierati da quando è arrivato a Torino, non solo perché c'è stato il famigerato braccio di ferro con l'Atalanta, ma anche perché costa davvero tanto al club piemontese. Tanti tifosi speravano persino che potesse cambiare la squadra bianconera, magari incidendo come fece Pavel Nedved. Purtroppo il giocatore è stato una delusione, ma seguendo le sue ultime parole, pare che nessuno alla Continassa avrebbe davvero capito il suo ruolo. Una cosa molto grave se venisse confermata, perché chi lo ha acquistato evidentemente non aveva intuito quale fosse la sua reale vocazione.

Un tema che vale anche per chi lo ha allenato in questi mesi e non ha percepito quali fossero le sue caratteristiche".

Verratti, un contratto non semplice da cui districarsi

La situazione contrattuale di Marco Verratti non sarebbe però delle più semplici: il centrocampista la scorsa estate ha firmato un contratto biennale faraonico con l'Al-Duhail, club qatariota, che gli corrisponde annualmente uno stipendio monstre da 30 milioni di euro. Per vederlo di nuovo in Italia, la soluzione più plausibile sarebbe quella del prestito secco semestrale.